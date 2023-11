Što se događa na Jadranskom mostu? Zadnja faza još uvijek nije krenula, evo kada se vraćaju tramvaji

Kada će se tramvaji napokon vratiti na Jadranski most? U posljednje se vrijeme to pitanje često postavlja, ali čini se kako nitko više ne može dati precizan odgovor jer kada su prije sada već više od godinu dana otpočeli radovi, rečeno je kako bi sanacija kompletnog mosta, izuzev dijela na donjem ustroju koji, uostalom, ne ometa promet, trebala biti dovršena do sredine lipnja 2023.

Ali onda su nam izvođači iz Spegre prije mjesec dana potvrdili da tramvaja vjerojatno neće biti do idućeg ljeta jer Grad nije izdao dozvolu za uspostavu nove prometne regulacije na gornjem ustroju mosta bez koje završna runda radova ne može početi. Inženjer Ante Borovina iz Spegre sada nam govori da i dalje rade ispod mosta i čekaju kada se će preseliti na prometnicu.

Neprestano dobivaju upite o povratku tramvaja, ali pojašnjava kako su im ruke vezane te je u ovom trenutku sve na Gradu. S obzirom na situaciju, dodaje, radovi na posljednjoj fazi obnove Jadranskog mosta vjerojatno će krenuti na proljeće. A iako sve teče sporije od očekivanog, čini se kako se kotačići u smjeru skorijeg početka radova, a samim time i povratka linija 7 i 14 na spojnicu s Novim Zagrebom, ipak pokreću jer je u oglasniku javne nabave osvanuo natječaj za izvođače radova na uređenju prometnog provizorija, odnosno regulacije na sjevernoj strani mosta.

Kako stoji u dokumentaciji, gradnja privremenih spojnih cesta s oborinskom odvodnjom za potrebe izvođenja sanacije mosta, uz rješenje dviju prometnica duljine 169 metara, koštat će 292 tisuće eura, a radit će se prema projektnom rješenju tvrtke MI2A. Rok za prijavu jednom je već pomaknut pa umjesto da se natječaj zaključi prošlog petka, to bi se trebalo dogoditi sutra.

Kako su nam, podsjetimo, prije mjesec dana objasnili u Gradu, ono što je još ostalo odraditi jest na sjevernoj strani mosta zamijeniti dio na silaznoj i uzlaznoj rampi, nakon čega bi uslijedila sanacija kolnika, a onda i montaža 60-ak metara tramvajske pruge koju će izvoditi ZET. Tada su se predviđanja Grada i poklopila s onima iz Spegre, da bi radovi mogli završiti u drugom dijelu 2024., kada bi se ostvarili uvjeti i za ponovno uspostavljanje tramvajskog prometa.

