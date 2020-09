Nema turista pa hostele nude studentima i za triput nižu cijenu

Čak je oko 70 posto manje turista nego lani posjetilo metropolu od siječnja do kolovoza. Točnije, broj dolazaka u prvih je osam mjeseci na razini 27 posto, a broj noćenja na 32 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. A najviše su time, što se tiče tipa smještajnih kapaciteta, pogođeni hosteli. Neki ove sezone uopće nisu ni otvarani, a neki su odlučili promijeniti ploču pa su svoje sobe ponudili – studentima.

Nismo baš imali izbora

Prvo je to učinio hostel Taban u Tkalčićevoj. Oglasio je ponudu prije dva tjedna na Facebooku i telefon mu nije prestajao zvoniti. Međutim, očito su se njegovim primjerom poveli i drugi pa sada ima još hostela koji se na isti način žele održati na životu. Cijene su, kažu, prilagodili studentima pa će tako oni za mjesec dana platiti onoliko koliko bi turisti platili za otprilike deset dana noćenja. Odnosno, turisti su u hostelima noćili u prosjeku za 200 do 300 kuna, a za studente će noćenje iznositi oko 70 kuna, no plaćat će mjesečno.

A što je akademska godina bliže, sobe su gotovo rasprodane. Slobodne su u Tabanu, kaže voditeljica hostela Ivana Raguž, još tri od 11 soba.

– Prve su prodane jednokrevetne, da smo ih imali i pedeset, prodali bismo sve, a sad su ostale dvokrevetne. To nam je privremeno rješenje do 1. srpnja iduće godine, do kada su studenti potpisali ugovor – ističe Ivana Raguž i dodaje da su takav potez povukli jer su bili uglavnom prazni. Znala je doći, dodaje, po jedna osoba tjedno, a s obzirom na to da plaćaju najam vlasnicima zgrade u kojoj je hostel, morali su osmisliti neki drugi model poslovanja. Svaka je soba, kaže, s vlastitom kupaonicom, imaju i Wi-Fi, perilice i sušilice rublja, opremljenu kuhinju...

Cijena za jednokrevetnu sobu s televizorom je 2150 kuna mjesečno, a dvokrevetna stoji 1600.

– U cijenu su uključene sve režije, odnosno nema dodatnih troškova – napominje Ivana Raguž.

Račune ne moraju plaćati ni oni koji će odsjedati u boutique hostelu Speeka u Hebrangovoj, a smještaj za jednu osobu u četverokrevetnoj sobi sa zajedničkom kupaonicom stoji 1100 kuna. Želi li biti u trokrevetnoj sobi, student će platiti 1300, za dvokrevetnu će dati 1700, a za jednokrevetnu 2300 kuna.

– Odlučili smo se na takav potez jer nismo imali baš izbora. Znala su nam doći dva-tri turista u 10 dana. Tek nedavno oglasili smo ponudu, studenti su nam se počeli javljati i polako dolaze u obilazak – kaže vlasnica hostela Marija Jerić. Studenti će se u Taban, pak, početi useljavati potkraj ovog i početkom idućeg tjedna.

Zatvoreni i apartmani

Hosteli su najviše pogođeni, kaže direktorica zagrebačke Turističke zajednice Martina Bienenfeld, zato jer ljude koji se međusobno ne poznaju smještaju u zajedničke jedinice, pa ih sada ne odabiru.

– Velik broj smještajnih jedinica zatvoren je i zbog potresa, ne samo zbog pandemije. Zatvarani su i apartmani koji su pogođeni potresom, bilo je i tu prenamjena – ističe Martina Bienenfeld.

Od 1. siječnja do 31. kolovoza, kažu u Turističkoj zajednici, u glavnom su gradu zabilježili 249.360 dolazaka i 546.752 noćenja.

– Domaći su turisti ostvarili 157.732 noćenja, a strani 389.020 – napominju te dodaju da im se zato razdoblje boravka produljilo. Odnosno, prosječno su ostajali 2,19 dana, a u istom razdoblju lani 1,83 dana.

Jednokrevetna soba u studentskom domu, ako nije subvencionirana, spomenimo, stoji od 400 do 900 kuna, no u preprodaji na crno idu i do tisuću eura.