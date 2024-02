Naoružajte se strpljenjem: Tri lokacije na istoku Zagreba sutra ostaju bez vode

Zagrepčani koji stanuju ili rade u Ulici Ružmarinka, na Trgu J. F. Kennedyja i u Ulici kralja Zvonimira u Maksimiru u utorak će dobar dio dana biti bez vode, javlja Zagrebački holding.

Prekid će trajati od 8 do 15 sati, a razlog su planirani radovi na vodoopskrbnom sustavu. U obustavu dotoka vode uključena je Ružmarinka od broja 27 do 35, Kennedyjev trg od 2. do 6. broja, te Ulica kralja Zvonimira na broju 137.

Iz podružnice Vodoopskrba i odvodnja mole korisnike za strpljenje i razumijevanje, a za vrijeme trajanja radova pitka će voda biti osigurana autocisternom s oznakom 'Voda za piće'.