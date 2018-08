Na zapadu divlje – micali trake i 'kozliće' da mogu Škorpikovom

Svaka kiša Gajnice smješta, kako kažu, u 'prvi red do mora'

Gajničani, ali i svi oni koji se svakodnevno voze žilom kucavicom između sjevera i juga grada, znaju da će, ako ne prođu Škorpikovu prije kiše, vrlo vjerojatno morati do svoga odredišta na drugoj strani voziti obilaznim pravcima. Lani je čak pokrenuta i online peticija kojom se tražilo hitno rješavanje problema. Dok su čekali “dan D” i početak rekonstrukcije podvožnjaka, građani su fotografije svoje stvarnosti dijelili na društvenim mrežama uz ironične komentare poput: “Pa nije nam ni loše. Uz sav pijesak koji dolazi s kišom, sad smo prvi red do mora”. Inače, križanje je to kojim dnevno prođe oko 35.000 vozila.