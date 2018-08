Dio Škorpikove ulice zbog radova zatvoren do početka rujna

Za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije javnog kanala koji su danas počeli, ulica Velimira Škorpika na dijelu od Samoborske ceste do Aleje Bologne bit će zatvorena za sav promet do subote, 1. rujna (do 4 sata), priopćeno je iz Zagrebačkih cesta.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:



- V. Škorpika - Samoborska cesta - Vrapčanska putina - Kožinčev put - Oranice - Ilica - Al. Bologne i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Zagrepčane se upozorava na moguće poteškoće u prometu.

