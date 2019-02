Na mjestu Titove kuće vježbat će umirovljenici

Dolazio je k njoj pod okriljem noći. U kući u današnjoj Ulici kerestinečkih žrtava mladi par živio je skrivajući se dvije godine pod lažnim imenima. Ona je bila Marija Šarić, a on inženjer Slavko Babić. U to kratko vrijeme začeli su i dijete. No nakon ulaska Ante Pavelića u Zagreb, u svibnju 1941. on je otišao u Beograd i svoju partnericu ostavio u poodmakloj trudnoći, pred sam porod.

Izdvojili 3,4 milijuna kuna

Storija je to koju još prepričavaju starosjedioci Gajnica. Njezini glavni sudionici zapravo su Josip Broz Tito i njegova treća žena Herta Haas, koju Gajničani zovu Švelja, referirajući se na posao kojim se bavila. Herta Haas tu je kuću ostavila sinu Miši, kojeg je dobila s Titom.

A danas će na istome mjestu gradonačelnik Milan Bandić prerezati vrpcu kako bi otvorio nove prostorije mjesne samouprave. U 17 sati dočekat će ga ondje Kulturno-umjetničko društvo Vrapčanci i zbor OŠ Dragutina Domjanića, a bit će to rezultat inicijative pokrenute prije deset godina. Tada im je, kaže Dejan Kljajić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsused – Vrapče, Grad Zagreb dao na korištenje tzv. Titovu kuću. A Gradska četvrt u studenome 2016. odlučila ju je srušiti kako bi se ondje sagradio objekt za potrebe Mjesnog odbora Gajnice.

– Tijekom godina iz malih komunalnih akcija izdvojili smo 3,4 milijuna kuna, a sada će prostorije koristiti i razne udruge, organizacije, bit će i besplatnog vježbanja za građane svih dobi, od djece do umirovljenika – ističe Kljajić. No rušenje Titove kuće nije u tom dijelu grada prošlo bez vike. Kad su je već sravnili sa zemljom, požalili su se članovi Udruge antifašističkih boraca Susedgrad, mogla bi se barem postaviti spomen-ploča na kojoj će pisati njezina povijest. Poslali su i službeni zahtjev u Gradsku četvrt, no vijećnici kažu da ne namjeravaju postaviti spomen-obilježje.

– Jedina ploča koja će biti na kući jest ona na kojoj piše kućni broj i oznaka Mjesnog odbora – kaže Kljajić.

Održavali je izviđači

Kuća je srušena nakon što su se susjedi godinama žalili da se o njoj nitko ne brine pa su se među travom i grmljem legle zmije. Svojedobno ju je, kažu stanovnici, koristio Savez izviđača Susedgrad, koji je objekt i okoliš držao urednima. Kraće je vrijeme u njoj živio i bivši branitelj iz Petrinje, a nakon njegova odlaska počeli su problemi s održavanjem. Mišo Broz odrekao se kuće 1979. godine pod uvjetom da se na tome mjestu sagradi memorijalni muzej za njegova oca i NOB. Nakon što projekt nije realiziran, dvijetisućitih tužio je Grad Zagreb i tražio povrat imovine, no sud je odbio njegov zahtjev.

Pogledajte u kakvom su stanju zagrebački mostovi