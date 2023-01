Mirenje traje do kraja mjeseca, nije isključen ni generalni štrajk

Besplatno parkiranje, HTZ oprema, sistematizacija u roku od 30 dana, besplatan kod 95 i kartica vozača zahtjevi su radnika Čistoće na koje je jučer popodne pristala Uprava Zagrebačkog holdinga pa se počelo šuškati o prekidu štrajka. No, odbili su povećati koeficijente, radnicima na 1,80, a vozačima na 2,40, pa je štrajk koji traje od ponedjeljka ujutro nastavljen, kao i gomilanje otpada u kvartovima, osobito u centru, koji je pretrpan plavim, smeđim i žutim vrećicama.

Vratite se na posao

– Šteta. Da su prihvatili, bili bismo spremni odmah izići i "polizati" grad, i to prva i druga smjena zajedno, ali izgleda da ništa od toga – govori nam jedan od radnika koji štrajka u bazi na Radničkoj.

Da je Uprava pristala na podizanje koeficijenata, smatraju upućeni, time bi otvorila Pandorinu kutiju. Premali koeficijenti, naime, nisu problem samo u Čistoći nego i u Zagrebačkim cestama te Zrinjevcu. Popodne se stoga pojavila informacija da će se kolegama iz Čistoće pridružiti i radnici iz tih podružnica te ZET-a, čiji bi djelatnici danas, spominjalo se također, u znak podrške mogli na pola sata obustaviti promet. No takvu mogućnost demantirao je jučer Darko Kleinberger, koordinator Sindikata Zagrebačkog holdinga.

– Ovo što se događa u Čistoći ne bih nazvao štrajkom, već spontanim okupljanjem radnika zbog straha za egzistenciju jer, kako smo mogli vidjeti, mogu dobiti otkaz kada odu na teren i rade svoj posao. Štrajk zakonski nije moguće organizirati do 31. siječnja. Do tada traje mirenje predstavnika sindikata s Upravom. Ako mirenje ne rezultira očekivanim dogovorom oko materijalnih prava, možemo razmatrati sve industrijske akcije, uključujući i generalni štrajk – najavljuje Kleinberger.

A da je štrajk radnika Čistoće nezakonit, upozorila je jučer na izvanrednoj konferenciji za medije i Uprava Holdinga te pozvala radnike da se vrate na posao, a predstavnike sindikata za pregovarački stol.

– Vjerujemo da neće dugo potrajati. Ako radnici ne budu odvozili otpad, nema potrebe da budu tamo. Nadam se da do toga neće doći, no mi radimo na alternativnim modelima odvoza – poručili su predsjednik Uprave Ivan Novaković i voditelj Čistoće Davor Vić. O kakvim je alternativama riječ, nisu precizirali. Među radnicima se pak jučer pojavila i glasina da Holding pregovara s tvrtkama CIOS grupe kako bi navodno, dok traje štrajk, sa svojim ljudstvom i voznim parkom preuzele odvoz otpada, no to je Uprava demantirala. Radnici vjeruju i da je među njih puštena takva "patka" kako bi im se pokazalo da nisu nezamjenjivi.

Dok radnici i Uprava još traže zajednički jezik, Zagreb se sve više guši u smeću, a da se pretvori u Napulj, kažu upućeni, trebalo bi oko tjedan dana, prema mišljenju radnika i manje.

– Centar je već gotovo kao Napulj, a da takav bude i ostatak grada, trebat će još dva, tri dana – drži jedan od radnika.

Dio onih koji su jučer prosvjedovali u bazi na Radničkoj nije zadovoljan razvojem situacije jer smatraju da će inzistiranjem na nerealnim zahtjevima učiniti više štete nego koristi. – Otkazi su povučeni, štrajk nelegalan, a ako Uprava u međuvremenu sklopi ugovor s nekom privatnom tvrtkom, utvrdit će se da Čistoća posluje s viškom ljudi pa će biti još otpuštanja. Umjesto sindikata, vodstvo nad štrajkom preuzela je masa, a to nikad ne završi dobro i volio bih da se što prije vratimo na posao – kaže jedan od štrajkaša.

A još i slučaj boksova

U međuvremenu su se pojavile i nove nevolje za Čistoću. Davor Bernardić, saborski zastupnik Socijaldemokrata, ustvrdio je da financiranje tipiziranih boksova za otpad iz pričuve nije u skladu sa Zakonom o zemljištu. Pozvao je i Ministarstvo gospodarstva da ukine odluku Čistoće o obveznom postavljanju boksova na javne površine za sve one koji spremnike ne mogu staviti unutar nekretnine. Potvrđuje to odgovor na njegov upit koji mu je poslalo Ministarstvo pravosuđa i uprave, u kojem su kazali kako nije moguće financirati boksove iz pričuve, kao i da to pitanje nije regulirano ni uredbom o održavanju zgrada. Bernardić je stoga predložio da postavljanje boksova financira Čistoća. Uprava megatvrtke pak nije htjela komentirati njegove navode a da ih ne provjeri, no poručila je i da sve radi u skladu sa zakonom.

O situaciji u Čistoći oglasila se i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

– Bez obzira na to što jučer i prekjučer nije bilo odvoza, radnike u štrajku nećemo sankcionirati. Voljni smo pregovarati, na svih 11 zahtjeva nije moguće odgovoriti plebiscitarno, moramo se vratiti na pregovore sa sindikatima, a radnici na posao – poručila je Dolenec.

