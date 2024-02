Lovrić: 'Nezakonitu odluku Tomašević je koristio za mobing i otkaze zaposlenicima'

Na svakodnevnoj razini se u gradu događa toliko loših stvari da je to sve nemoguće pratiti, započela je redovnu konferenciju Gordana Rusak, zastupnica Kluba neovisnih u zagrebačkoj Skupštini te se osvrnula na sramotu s dočekom zlatnih barakuda i problem sve češćih kvarova i zapaljenja ZET-ovih vozila koji ugrožavaju zdravlje i sigurnost Zagrepčana.

Njezin kolega Ivica Lovrić govorio je o pravilniku ocjenjivanja službenika i namještenika koji će se naći na dnevnom redu iduće sjednice za tjedan dana.

–Vidljivo je da novi pravilnik donosi Skupština za razliku od onog kojega je donio gradonačelnik . Jasno je da je ovim prijedlogom priznao da je pravilnik kojega je donio i po kojemu je do sad ocjenjivao svoje zaposlenike nezakonit, a donedavno ga je zdušno branio- istaknuo je Lovrić.

Gradonačelnik ne čini ovo jer je svjestan da radi nezakonito, niti zbog toga što ga skupštinski zastupnici već dvije godine upozoravaju da to ne čini, već isključivo zato što ga je na to natjerala pravosudna inspekcija koja mu je dala rok do kraja ožujka da ispravi pogrešku, ističe Lovrić.

– Time je de facto priznao nezakonitost i grešku, no ostaje gorka činjenica da je pravilnik koristio za mobing i odmazdu, na nošenje velike štete tisućama zaposlenike. Većinu zaposlenika dvije je godine ocjenjivao protuzakonito time što je donio nekoliko tisuća loših ocjena da bi na temelju toga zaposlenike mogao spuštati na niža radna mjesta i smanjivati im plaću. Mnogi o njih, na temelju loše ocjene su dobili i otkaz - objašnjava zastupnik.

S obzirom na to da je pravilnik na osnovu kojeg je to činjeno proglašen nezakonitim, tisuće zaposlenika ima pravo na tužbu i naknadu štete.

–Neobično je da gradski zastupnik potiče ljude da tuže Grad Zagreb no ljudima je nanesena velika nepravda - poručio je Lovrić koji je i sam na sudu dokazao da je u vrijeme kada je radio kao savjetnik gradonačelnika nezakonito ocijenjen. Za ovakvu situaciju dodaje, odgovorni su i pročelnici, posebno Željko Matijašec, pročelnik Stručne službe i Martina Jurišić, voditeljica Ureda gradonačelnika.

–Njih su dvoje pravnici koji su umjesto da upozore Tomaševića da to ne čini, provodili nezakonito ocjenjivanje. Koliko je meni poznato, niti jedan pročelnik nije usmeno niti pismeno upozorio na protuzakonito ocjenjivanje - rekao je Lovrić.

S druge strane, sve je pročelnike i njihove zamjenike Tomašević ocijenio s odličnim, a nekima je dao i 13. plaću. Zbog toga se nadam da će svoju zasluženu ocjenu TZomašević dobiti na idućim izborima- zaključio je Lovrić.

Zastupnici su potom odgovarali na novinarska pitanja među kojima je bilo i ono o maksimirskom stadionu.

-Pozdravljam sporazum, no od gradnje smo veoma daleko. Uz ovakvu vlast i svjetlosnim jer nisu u stanju voditi puno jednostavnije projekte od ovog - navela je G. Rusak. Lovrić je dodao kako je od 1996. Grad upisan kao jedini vlasnik zemljišta na kojem se stadion treba graditi.

–Ovo je samo bacanje pijeska u oči kako bi izgledalo da Tomašević nešto radi, ali on nema niti volje, niti energije da Zagrebu izgradi novi stadion - smatra zastupnik.

–A kako je moguće da gradonačelnik u subotu prosvjeduje protiv premijera, a u srijedu se s njim sastaje, fotografira i dogovara projekte? - glasilo je drugo pitanje novinara.

–To je vrlo neozbiljno i takvo što može napraviti jedino Tomislav Tomašević. PO prvi puta u tri godine u subotu na prosvjedu Tomaševića sam vidio sretnog, jer se vratio u svoju poznatu ulogu rušitelja i aktivista. Činio se veseo, u Skupštini i na sastancima nije takav. A volio bih da Tomašević prosvjeduje i protiv mene jer je prema najnovijim mjerenjima uočljivo da onim protiv kojih Tomašević prosvjeduje nakon toga poraste rejting- odgovorio je Lovrić.

Zastupnica Rusak je dodala kako je nečuveno da gradonačelnik prosvjeduje protiv Vlade koju na gotovo svakog presici moli za pomoć u realizaciji projekata.

–Zaziva ih u pomoć, ali prvo bi trebao sam sebi pomoći. Evo, primjerice, bio je raspisan natječaj za sufinanciranje gradnje sortirnica gradovima i općinama, a on ga nije ni pripremio. Država ne može pomoći ako nemaju gotove projekte za realizaciju, a oni na žalosti, nisu u stanju napraviti ni taj prvi korak pripreme -zaključuje.