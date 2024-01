KSET se oglasio oko iseljenja Boogalooa: 'Posljednje dvije godine tražili smo najbolje rješenje za prostor'

Boogaloo mora van, a KSET useljava! Vijest je to o kojoj od sinoć bruji cijeli Zagreb nakon što je Pučko otvoreno učilište, vlasnik prostora u Vukovarskoj u kojem dugi niz godina djeluje Boogaloo, raspisalo natječaj na kojemu je veću ponudu za mjesečni najam dao upravo neprofitni studentski klub.

Što je o cijeloj situaciji koja potresa alternativnu scenu metropole imao za reći vlasnik Boogalooa Anđelko Šipuš, možete pročitati ovdje, a sada se o svemu oglasio i KSET, čije priopćenje prenosimo u cjelosti:

Nakon 47 godina tradicije, doprinosa gradskoj i studentskoj kulturi, Klub studenata elektrotehnike (KSET) suočio se s izazovom iseljenja iz prostora zbog nadolazeće obnove Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) zbog oštećenja nastalih pri potresu.

Zadnje dvije godine posvetili smo detaljnom istraživanju i traženju opcija za najbolje rješenje za KSET-ove članove i zajednicu zbog novonastale situacije. Također, tijekom traženja adekvatnog prostora, paralelno smo radili i na unapređenju trenutačnog prostora, odnosno na unapređenju minimalnih tehničkih uvjeta.

Nakon pravnog savjetovanja, obratili smo se susjednom klubu Boogaloo te smo u lipnju 2023. godine pokrenuli komunikaciju s vlasnikom kluba zbog slične pravne situacije. Naime, oba prostora se nalaze na području namijenjenom za visoko obrazovanje prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba.



U otvorenom dijalogu, predočena nam je dokumentacija koja nam je poslužila kao smjernica za traženje očitovanja nadležnih ministarstava Republike Hrvatske, prvotno Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine čiji smo odgovor dobili 31. 7. 2023. i Ministarstva turizma i sporta koje se očitovalo 27. 10. 2023. Proces ishodovanja novih minimalnih tehničkih uvjeta obustavljen je zbog prestanka obavljanja večernjih ugostiteljskih djelatnosti nakon ciklusa oproštajnih koncerata koje smo najavili 7. 8. 2023. i održali od 29. 8. 2023. do 2. 9. 2023. pod nazivom "Pozdrav Kotlovnici".

Prema ideji FER-a, u rujnu 2023. smo kontaktirali Pučko otvoreno učilište Zagreb (POU) s upitom oko slobodnih prostora koje bismo mogli koristiti tijekom obnove FER-a. U komunikaciji s tadašnjim ravnateljem POU-a, odrađen je obilazak prostora kluba Boogaloo te jekomunicirano kako se za prostor, po isteku ugovora, može predati zahtjevprema Odluci o davanju u zakup gradskih prostora fizičkim i neprofitnim pravnim osobama koje djeluju u području kulture, a koja je usvojena na sjednici Skupštine Grada Zagreba 13. srpnja 2023. godine.

Iako smo predali zahtjev, na njega nikad nismo dobili odgovor. Ubrzo nakon, nastupila je službena konferencija za medije gradonačelnika Grada Zagreba na kojoj je komunicirano da će prostor POU-a biti ponuđen putem javnog natječaja, koji je kasnije raspisan prema Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i koja je usvojena 23. lipnja 2022. na sjednici Skupštine Grada Zagreba.Tada smo, kao i ostatak javnosti, saznali za službeni javni natječaj o zakupu poslovnog prostora POU-a Zagreb.

Sukladno odredbama javnog natječaja, odradili smo razgled poslovnog prostora kako bismo se upoznali s prostorom, odnosno površinama raspisanima u sklopu natječaja. Konačna odluka o prijavi na natječaj nastupila je na dan roka, 4. 1. 2024., nakon savjetovanja s alumni članovima, pravnim i financijskim savjetnicima, kolegama s glazbene scene te nakon što smo usuglasili program koji kao udruga možemo samostalno odrađivati i s kojim ćemo održati financijsku situaciju stabilnom.

KSET je studentska udruga s 315 volontera koja neprofitnim djelovanjem ulaže u 20 različitih projekata i programa orijentiranih na kulturnu, glazbenu, filmsku, dramsku, sportsku i edukativnu ponudu, pritom ne stvarajući financijski profit za pojedince ili članove.

U djelovanju, svih godina, podržava nas i FER s kojim surađujemo te s kojim organiziramo projekte poput: Brucošijada FER-a, Job Fair, FER Open Air koje godišnje posjeti do 10 000 zainteresiranih. Od 1976. godine, KSET je utočište alternativne scene te njeguje tradiciju različitosti. Također, rad su prepoznale i javne institucije poput Zaklade “Kultura nova”, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskog ured za kulturu i civilno društvo.

Članovi KSET-a organizirali su i održali koncerte izvođača: Haustor, EKV, Elemental, Hladno Pivo, Brkovi, Zabranjeno Pušenje, TBF, Majke, Let 3, PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS, Edo Maajka, Prazna Lepinja, Darko Rundek, The National, Molchat Doma, The Mars Volta.

KSET svoje nacionalno priznanje stječe 2016. godine kad mu Hrvatska glazbena unija dodjeljuje nagradu povodom 40 godina djelovanja za sveukupan doprinos hrvatskoj glazbenoj sceni.

Prepoznati smo kao utočište drugačijeg i alternativnog od strane umjetnika i posjetitelja. Tijekom svih godina, podučili smo brojne generacije volontera od kojih su neki postali umjetnici, glazbeni profesionalci, producenti, fotografi i snimatelji.

Prije 47 godina grupa entuzijastičnih studenata je nekadašnju kotlovnicu FER-a, na adresi Unska 3, pretvorila u mjesto za okupljanje studenata i mladih. Nitko od njih, vjerojatno nije mislio, da će KSET postati kultno okupljalište alternativne scene, utočište dobre glazbe i najpoznatiji studentski klub na ovim prostorima. Generacije studenata i volontera napravile su KSET onim što je danas te se veselimo programima i okupljanjima na novoj adresi!

