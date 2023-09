Koliko treba za popraviti dva semafora? Na ovom zagrebačkom raskrižju više od 30 godina

Život piše najluđe priče, a semafori u Sesvetama uskoro bi mogli dobiti u najmanju ruku zbirku njih. Prošle su, naime, točno dvije godine otkako smo objavili da na Sesvetskoj cesti, kod izlaza za čvor Kraljevečki Novaki na zagrebačkoj obilaznici dva semaforizirana raskrižja od Univerzijade 1987. nisu ispravna.

A "slavni" semafori koji su više od tri desetljeća blinkali samo žuto u međuvremenu su i to prestali raditi. Problem ne bi bio toliki da cestom ne prolazi i do 80 tisuća vozila dnevno, mahom šlepera i autobusa koji iz metropole idu prema Dugom Selu i dalje, a istovremeno je neugledno raskrižje najbliži put đacima do Osnovne škole Sesvetska Sela.

VIDEO: Semafor na Sesvetskoj cesti ne radi već godinama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uslijedilo je još nekoliko tekstova u Večernjaku , nakon čega su gradske vlasti konačno, u travnju, pokrenule rekonstrukciju problematičnih raskrižja. Kompletno asfaltiranje, uređenje nogostupa i ono najvažnije, postavljanje modernih semaforskih konzola trebalo je biti gotovo 24. srpnja. Ali do jučer poslijepodne posao nije dovršen.

– Nevjerojatno. Radnici su već jednom nestali dva-tri tjedna pa je Grad rekao da su čekali dozvolu Hrvatskih autocesta. Onda su se vratili, asfaltirali sve, postavili nove semafore, ali sad ih opet nema već tri tjedna. Dakle, sve je gotovo, ali semafori ne rade jer nisu spojeni na struju. Apsurd, a djeca ovdje sad moraju prelaziti u školu – nezadovoljan je predsjednik Mjesnog odbora Ivan Ciković.

POVEZANI ČLANCI:

Ponovili smo stoga upit gradskoj upravi, iz koje su ovaj put opravdanje za više od mjesec dana kašnjenja pronašli u drugoj državnoj tvrtki, HEP-u.

– Građevinski i montažerski radovi na semaforskoj instalaciji dovršeni su te je u tijeku ispitivanje instalacije i izrada završnih izvješća, što je nužno kako bi se HEP-u podnio zahtjev za sklapanje ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu – kažu u Gradu te dodaju da će nakon toga raskrižje biti pušteno u funkciju.

Kad će se to dogoditi i zašto je probijen rok, nisu odgovorili. Upit smo poslali i HEP-u, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.