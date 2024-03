Kako napreduju Tomaševićevi podzemni spremnici? Ugrađeno manje od pola, opet se probija rok...

Do svibnja ove godine sve će biti riješeno. Poručio je to lanjskoga listopada gradonačelnik Tomislav Tomašević, opet produljivši rok za postavljanje podzemnih spremnika za otpad u centru. Najavio je tada, podsjetimo, i kako će Grad do kraja 2024. financirati gradnju boksova stanovnicima izvan centra koji ih ne mogu smjestiti unutar nekretnine, kao i da će polupodzemni spremnici zamijeniti zelene otoke na širem području Zagreba, najprije one pretrpane oko većih zgrada.

Čekaju se i žute kante

Podzemni spremnici, uz plave vrećice, važan su dio novog modela gospodarenja otpadom koji je stupio na snagu u listopadu 2022. Dok ne budu ugrađeni, stanovnici centra uvečer odlažu plave vrećice na pločnike, odakle ih kupe kamioni, što nagrđuje ulice, ali i komplicira posao radnicima Čistoće jer zbog toga ne stižu kupiti smeće u ostatku metropole.

A najavljenih 150 podzemnih spremnika trebalo je biti postavljeno do proljeća lani, nakon čega bi plave vreće na pločnicima centra postale prošlost, no to se još nije zbilo. U ropotarnicu povijesti trebale su i žute vreće jer je u siječnju za obiteljske kuće trebala početi podjela 80.000 kanti u istoj boji, no i s time se kasni.

Kako doznajemo iz odgovora na naše upite, od listopada 2022., kada je postavljen prvi set u centru, ugrađeno je 65 podzemnih spremnika od planiranih 150, što je manje od pola. Postavljeni su na 18 lokacija, odnosno na križanju Jukićeve i Savske, na Prilazu Gjure Deželića 38, u Perkovčevoj, Križanićevoj, na Strossmayerovu trgu 6, u Hebrangovoj 22, na Trgu Vlatka Mačeka, u Crnatkovoj, Primorskoj 1, Krajiškoj 9, Vlaškoj 72, Ulici kraljice Jelene 5, Petrinjskoj, Ulici kneza Borne 30, križanju Erdődyjeve i Kneza Borne, na Ilirskom trgu, u Ulici Kaptol, kao i u Masarykovoj, gdje su ugrađeni prototipi.

– Tijekom ove godine u planu je ugradnja na još otprilike 30 ili 40 lokacija u užem centru grada kako bi se pokrilo područje mjesnih odbora unutar kojih se, sukladno Odluci o komunalnom redu, otpad odlaže u podzemne spremnike – ističu u Gradu. Kada se i oni postave, to će biti 100 od 150 spremnika. Najprije je, dakle, obećano kako će se svi ugraditi do kraja prošlog proljeća, a onda je rok pomaknut do svibnja 2024. Prema najnovijim informacijama pak upitno je i hoće li svih 150 spremnika biti postavljeno do svibnja iduće godine. Na nekim budućim lokacijama ugrađivat će se komplet od tri ili četiri spremnika. Broj po lokaciji, dodaju, ovisi o položaju instalacija i podložan je izmjenama.

A projekt za ostatak grada?

– Holding, odnosno podružnica Zagrebačke ceste, izvršava građevinske radove koji prethode postavljanju podzemnih spremnika, a obuhvaćaju iskop građevinske jame, osiguravanje od urušavanja postavom oplate i betoniranje armirano-betonske ploče. Nakon spuštanja spremnika, podružnica zatrpava jamu i uređuje površinu. Optimizacijom načina izvedbe radova tako da se betonski elementi izrade unaprijed i slažu na lokaciji znatno je ubrzana ugradnja. Podzemni spremnici su nakon provedenog javnog natječaja ugovoreni s tvrtkom Komop – poručuju iz komunalnog diva.

Ta je tvrtka, podsjetimo, odabrana među sedam onih koje su sudjelovale u pilot-projektu postavljanja spremnika. U fokus javnosti dospjela je kada se s ponudom 700.000 kuna nižom od procijenjene vrijednosti jedina javila na natječaj za posao sa spremnicima. Kod mnogih je to izazvalo kritike jer su javne nabave na koje se zbog egzaktnih specifikacija javlja samo jedna tvrtka bile nerijetka pojava u vrijeme bivše gradske vlasti. A kada je slučaj dospio u javnost, natječaj je poništen, što je donekle usporilo postavljanje spremnika.

Na vidiku nije ni postavljanje obećanih polupodzemnih spremnika. – Trenutačno je u tijeku obilazak prioritetnih lokacija za zamjenu zelenih otoka polupodzemnim spremnicima. Nakon odabira lokacija i nabave spremnika, pokrenut će se javna nabava za odabir projektanta, nadzora i ostalih potrebnih usluga za njihovu ugradnju – poručuju iz Grada. A žuti spremnici za plastiku koji su trebali u podjelu od 1. siječnja, dodaju, obiteljskim će se kućama početi dijeliti na proljeće.

– Dinamikom ugradnje podzemnih i polupodzemnih spremnika nitko ne može biti zadovoljan, a najapsurdnije je to što Tomašević non-stop probija rokove koje je sam sebi zadao. Sve ovo što najavljuje, a nikako da sagradi, trebalo je postojati puno prije nego što je uopće uveo novi model gospodarenja otpadom – komentira Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

