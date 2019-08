“Kaj nisu to mogli napraviti ranije, kad je grad bio prazan?”

Umjesto deset minuta, koliko joj inače autom treba da dođe iz Zapruđa do Radničke ceste, Marija Šinko jučer je putovala punih sat i pol. Na posao je, kao i svakog jutra, krenula u 6.10, a umjesto u 7, pred ured je parkirala iza 8 ujutro. Razlog što joj je za relaciju dugu samo dva kilometra trebalo više od dva školska sata radovi su na Aveniji Marina Držića u Zagrebu, koji su počeli jučer u ranim jutarnjim satima.

Krivi su semafori

Obnavlja se, naime, istočni kolnik avenije pa je sav promet iz smjera Novog Zagreba preusmjeren na Lastovsku ulicu na Savici i Kruge do Ulice grada Vukovara, gdje se može skrenuti natrag prema Držićevoj. A skretanja su, kaže ova Zagrepčanka, glavni razlog zašto je cijelo jutro provela u autu. Semafori su, naime, u uobičajenim okolnostima programirani da zeleno svjetlo za skretanja drži samo 15-ak sekundi kako se ne bi stvarale kolone na glavnoj cesti. Međutim, unatoč radovima, oni nisu prilagođeni pa se ispred svakog skretanja stvaraju kolone dugačke stotinjak metara.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

– Čekali smo semafor za skretanje u Lastovsku pa na Slavonsku aveniju i onda ponovno za skretanje prema Lisinskom. Nije ostavljen nijedan prohodan trak za ravno – prepričava svoje iskustvo Šinko, koja je jedna od više stotina vozača koji su se jučer ujutro zatekli u istom krkljancu. Raspoloženje, malo je reći, bilo je napeto, pa su neki “sjeli” na trubu da pokažu svoje nezadovoljstvo, dok su drugi gunđali u sebi i žalili što nisu bolje isplanirali svoj put. Radovi im, kažu, ne smetaju, koliko imaju problema s njihovim “tajmingom”.

– Kopati su počeli danas, kada se većina ljudi vratila s godišnjeg, i to bez prethodnih najava. Nisu li to mogli raditi kad je grad bio prazan? – pita se M. Šinko.

A svejedno nije ni onima koji stanuju u kvartovima kroz koje se obilazi.

– Zamalo me pregazio jedan od vozača dok sam pokušavala prijeći cestu. Valjda je bio toliko željan da pobjegne iz gužve i živčan da nije gledao oko sebe – požalila nam se stanovnica Trnjanske Savice Dragica Rašić.

Gužve ipak samo u ‘špici’

Da stanovnicima Savice i Kruga trenutačno nije lako, priznao je i predsjednik Vijeća gradske četvrti Trnje Mato Bartoluci.

– Svima je teško i gužve su stvarno ružne, ali nekako ćemo preživjeti. Radovi će biti gotovi u noći s nedjelje na ponedjeljak, a upravo danas dobio sam potvrdu od Grada da neće doći do kašnjenja. Razumijem frustraciju građana – kazao je šef četvrti koji građane moli za strpljenje.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

No, dok su gužve u Držićevoj i obilaznim ulicama svakako kaotične, one su se ipak stvorile samo u vrijeme špice te se do 12 sati promet gotovo potpuno normalizirao.

– Eto vidite da nije toliko loše. Potrebno je malo pretrpjeti da bismo dobili nešto bolje za grad, tako da ću ja, kad budu najveće gužve, jednostavno ostati kod kuće i zatvoriti prozore – poručila je još jedna stanovnica Savice, umirovljenica Ivana Vlahović.