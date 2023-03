Jelić: 'Grad je odustao od Jarunskog mosta. Nastavljaju politiku prekršenih obećanja'

Srušen je 50-godišnji san stanovnika zapadnog dijela Zagreba, izjavio je to HSLS-ov skupštinar Kristijan Jelić referirajući se pritom na projekt Jarunskog mosta, a taj san je, kako tvrdi srušila dogradonačelnica Danijela Dolenec.

-Amaterima iz Možemo rješavanje svakodnevnih životnih problema građana nije prioritet, ali ideološko kadroviranje i obmana birača jest. Prošlotjednom izjavom dogradonačelnice kako projekt Jarunskog mosta više nije prioritet jer su se okolnosti drastično promijenile preko noći je neargumentirano srušena potreba stanovnika zapadnog dijela Zagreba za povezivanjem Ilice kroz ulicu Oranice, preko Zagrebačke ceste, Petrovaradinske ulice preko Jarunskog mosta do Jadranske avenije- ustvrdio je Jelić na konferenciji za medije.

Dodao je i kako bi Jarunski most bi uvelike ubrzao ulazak u zapadni dio grada iz smjera juga, smanjio prometne gužve i značajno ubrzao promet u zapadnom dijelu Novog Zagreba, Trešnjevke i Savskom cestom. Uz to napomenuo je i kako Dolenec ne poznaje grad jer je ustvrdila kako se na trasi koja bi trebala voditi do Jarunska ulica izgradilo novo naselje Vrbani III. Sporna Petrovaradinska koju je dogradonačelnica spominjala, ističe Jekić, od pamtivijeka se nalazila u Prečkom.

-Okolnosti se jesu drastično promijenile, ali na način da je izgradnjom novih naselja, Vrbani III i Blato te proširenjem Španskog, Laništa i drugih naselja potreba za još jednim mostom postala još kudikamo veća i životno važnija. Možemo je u svom predizbornom programu obećavalo izgradnju mosta, ali nažalost nastavlja politiku prekršenih obećanja prethodnog gradonačelnika- smatra Jelić.

Podsjetio je kako je 2003. godine u GUP je ucrtana trasa proširenja Vrapčanske ulice, ulice Oranice, Zagrebačke ceste, Petrovaradinske ulice, Jarunskog mosta i spoja s Jadranskom avenijom. Četiri godine kasnije, dakle 2007., izrađen je Projekt izgradnje mosta da bi 2011. izdana je lokacijska dozvola, prepričao je Jelić.

-Nova lokacijska dozvola zatražena je 2020. i obećano je će pokretanje izrade parcelacijskih elaborata, a nakon njihove izrade i ovjere, projektno-tehnička dokumentacija za navedene dionice bit će dostavljena Gradskom uredu za imovinsko- pravne poslove i imovinu Grada na rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Godinu dana kasnije u plan je uvrštena izrada glavnog i izvedbenog projekta- opisao je skupštinar HSLS-a pa dodao da ni u prijedlogu gradskog proračuna za 2023. nisu bila predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije.