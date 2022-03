Ivica Lovrić o obnovi zagrebačkih škola: Ovaj zastoj od 10 mjeseci proračun će koštati 100 milijuna kuna

Dvije su godine prošle od potresa koji je ranio Zagreb, a bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić danas je gostovao u studiju Večernjeg lista, gdje je komentirao obnovu u protekle dvije godine, pogotovo obnovu školskih objekata.

– Kad govorimo o obnovi škole i vrtića, već do 7. rujna iste godine 162 objekta doveli smo u funkciju da mogu primiti učenike i vrtićance. Ostalo je 13 najteže oštećenih objekata koji su morali proći cjelovitu obnovu i izveli smo i tu prvu fazu zaštite od ugroze i urušavanja, i pripremili drugu fazu. Od tih 13, potpisali smo ugovore i započeli radove na njih 12 – rekao je Lovrić. I sad je to, kaže, sve stalo, a obnova će se produljiti za godinu-dvije, a možda čak i tri.

– Mislim da je to nesnalaženje aktualne vlasti, to je posao kojem oni nisu dorasli. Krenulo je time da je Zavod za zaštitu kulture počeo postavljati neke nove uvjete. Pa su počeli zaustavljati radove, tražili da se nešto doprojektira, mijenja, pa su se neformalno uključile neke tvrtke i određena gospoda koje su počela kružiti po školama i uime Zavoda mijenjati projektnu dokumentaciju, a to još uvijek traje. Poremetio se život gotovo 20 tisuća učenika, i to iz meni neobjašnjivih razloga. Projektiranja na kojim inzistira gradska uprava poskupit će projekte, a i inače cijena građevinskih radova raste. Zastoj od 10 mjeseci prouzrokovat će 100 milijuna kuna štete za zagrebački proračun – objasnio je, a dotaknuo se i povlačenja sredstava iz Fonda solidarnosti.

– Čuli ste puno puta gradonačelnika kako se hvali da su povukli 117 milijuna kuna iz Fonda. To je za one objekte koje smo mi obnovili u prvih šest mjeseci. Ne prijavljuje ništa što je aktualna gradska vlast isprojektirala i ugovorila. To su isključivo novci za koje je bivša gradska uprava stvorila preduvjete. Za preostale objekte je pitanje kad će se moći povući sredstva ako tada bude još egzistirao Fond solidarnosti. Ali i taj rok će biti prekratak – rekao je.

Pokojni gradonačelnik Milan Bandić je bio za to da Grad ima glavnu ulogu u obnovi. Je li tako trebalo trebalo biti?

– Bilo bi više rezultata, ali gledamo li sadašnju situaciju, mislim da ne bismo previše profitirali. Kod donošenja prvog zakona i izmjena, mislim da se nisu uzele dobre prakse kako se nakon katastrofa obnavljaju objekti. Mislim da je trebalo dati puno više prostora samoobnovi koju bi grad i država financirali i pratili – rekao je bivši pročelnik.

Ivica Lovrić je sad savjetnik u Gradu. Sluša li ga Tomašević?

– Ponekad posluša, ali moram reći vrlo rijetko. Osim putem emaila, baš i nema neke komunikacije. Sugerirao sam mu da riješi mjesto pokojnog gradonačelnika, pa je nakon 2-3 dana poslušao pa je prenio pravo korištenja na obitelj. To je bio dobar potez, ali trebalo mu je desetak mjeseci. Ti procesi donošenja odluka u gradskoj vlasti predugo traju, a to trebamo pripisati jednom neiskustvu – rekao je.

Novinarka Petra Balija pitala je što misli o ukidanju mjere roditelja odgojitelja.

– Suvišno je govoriti koliko su demografske mjere bitne za grad, a iz meni nerazumnih razloga Tomašević je to odlučio ukinuti. Postoji i onaj pravni moment da stečena prava ne smijete ukidati. Tu je po mom mišljenju i mišljenju drugih stručnjaka aktualna gradska vlast prekršila zakon i Ustav. Slučaj je na Visokom upravnom sudu koji je zatražio očitovanje Grada, ja sam uvjeren do 1. svibnja, kada ta mjera stupa na snagu, da će Visoki upravni sud donijeti zakonsku odluku. I onda će se poštivati zakon i Tomašević će morati nastaviti poštivati odluku i dalje. Aktualna gradska vlast je vješta u lansiranju dezinformacija i medijskih spinova. Kad dođete na vlast, onda vam to više ne prolazi – rekao je Lovrić.