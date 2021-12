Istražili smo koliko djece roditelja odgojitelja treba upisati te ima li za njih uopće mjesta

Nema dovoljno vrtića pa se u nekim slučajevima na 40 kvadrata gura 30 djece o kojima se usto brine samo jedna odgojiteljica. A gužva bi od sljedeće jeseni mogla biti i veća jer bi više od 4000 novih mališana moglo tražiti mjesto u nekom od 60 gradskih vrtića nakon što je vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem odlučila srezati mjeru roditelj odgojitelj. Nakon 1. svibnja korisnici će primati 1000 kuna mjesečno, stoji u prijedlogu za koji je završeno javno savjetovanje, ali će se moći zaposliti te djecu u dobi između tri i šest godina smjestiti u vrtić.

Prednost za višečlane obitelji

O koliko je djece riječ? Broj u Gradu nisu htjeli iznositi, ali u podacima podloge za javnu raspravu stoji da u toj dobnoj skupini ima 4123 djece. Prema podacima iz Ureda za obrazovanje pak ove je godine za upis u gradske vrtiće prijavljeno 8700 mališana, a nakon žalbenog roka upisana su 7293. Dakle, kad zbrojimo broj prijavljenih i djece koja su sada dio mjere, do jeseni bi mjesto u vrtiću moglo tražiti nešto više od 12.800 mališana, a moći će se primiti oko 56 posto. Neki bi do tada, doduše, već mogli krenuti u školu, no ipak je riječ o broju koji Zagreb s trenutačnim kapacitetima jednostavno ne može "progutati".

– Budući da neće moći živjeti od 1000 kuna, gotovo svi korisnici mjere morat će tražiti posao i djecu poslati u vrtić. Bit će to prava navala, a stvorit će se još jedan problem. Prednost pri upisu u vrtiće imaju obitelji s više djece, a korisnici mjere upravo su u toj kategoriji. To znači da će ispaštati roditelji s jednim ili dvoje djece koji nemaju baka-servis – upozorava Lovro Marković, zastupnik Mosta. Sličnog je mišljenja i Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge odgajatelja u dječjim vrtićima SIDRO, koja s Gradom surađuje na rješenju problema.

– U nekim slučajevima imamo skupine s dvostruko više djece nego što bi ih smjelo biti. Bilo bi dobro da je Grad sagradio onih 27 vrtića koje spominje da se moglo dobiti za novac uložen u mjeru. Ako se do iduće godine ne otvore novi kapaciteti, situacija neće biti nimalo dobra, dodatni pritisak će biti velik – kaže.

Roditelji odgojitelji, podsjetimo, već četiri tjedna prosvjeduju, a u međuvremenu je iznesen plan Grada da se do kraja iduće godine sagrade četiri vrtića, a do 2026. njih 26, za što je predviđeno 838 milijuna kuna. Gradili bi se u četvrtima gdje ih nedostaje, ističu, pa je najavljeno da će do kraja 2022. prvi osvanuti na Žitnjaku.

Zakup i adaptacija

Prijedlogom proračuna za 2022., koji je na dnevnom redu sutrašnje Skupštine, planirana je i gradnja objekata u Ivanjoj Reki, Sesvetskom Kraljevcu i Svetoj Klari, što bi trebalo stajati 52 milijuna kuna. Svi s liste, spomenimo, već su nekoliko godina uvrštavani u program kapitalnih ulaganja, a u ožujku je bivši pročelnik Ureda za obrazovanje Ivica Lovrić rekao da se 2021. planira početi s gradnjom tih vrtića, kao i onih u Odranskom Obrežu i Kašini.

Grad usto planira poslovne prostore adaptirati u čuvaonice za djecu, a posljednjih dana sve se više spominje i opcija unajmljivanja.

– Proširenje kapaciteta u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja ostvarit će se zakupom namjenskih prostora, zakupom nenamjenskih prostora i njihovim dovođenjem u namjenu dječjih vrtića te adaptacijom i uređenjem postojećih prostora u nenamjenskim objektima u vlasništvu Grada za namjenu vrtića – objašnjavaju u Uredu za obrazovanje te dodaju da će nastaviti i sa sufinanciranjem privatnih i vjerskih vrtića te djelatnosti dadilja. Prijedlogom proračuna za 2022., kao i programom javnih potreba za u predškolskom odgoju i obrazovanju, predviđeno je da se za to izdvoji 15 milijuna kuna, no skupštinski Klub SDP-a amandmanom je zatražio da se iznos poveća za 10 milijuna, a Tomašević je jučer najavio da će ga prihvatiti.U udruzi SIDRO te planove pozdravljaju.

– Sudjelujemo u nekoliko radnih skupina i kao udruga smo za prenamjenu poslovnih objekata u vrtiće. S Gradom pripremamo poteze kako bi se kroz fondove i izmjenom zakonske regulative olakšalo otvaranje novih vrtića i zapošljavanje odgojitelja – kaže Katarina Turković Gulin. Markoviću se, s druge strane, ta ideja ne sviđa. – Ne možeš napraviti vrtić u bilo kakvom prostoru, a većina njih u lošem je stanju – ističe on.