Isprobali smo fotografiranje u Iris Galerie: Vaša šarenica može postati stolić koji će krasiti dnevni boravak

Postoji gotovo 2000 gena koji utječu na razvoj ljudske šarenice, uključujući njezinu boju i uzorak, a svaka je jedinstvena. I koliko god se gledali u zrcalo, struktura i pojedinosti naše šarenice ostat će nam nepoznate, a zapravo se u njoj krije pravi maleni svemir. Dokaz za to možete pronaći u nedavno otvorenoj zagrebačkoj Iris Galerie, u kojoj ljudsko oko pretvaraju u nestvarno umjetničko djelo. Smjestila se u Tkalčićevoj, a minimalističkim interijerom i šarenicama koje doslovce bulje u prolaznike sa svih zidova itekako privlači poglede te je jednostavno nemoguće ne zastati i ne zapitati se što se ondje događa.

Projekt je pokrenut u Parizu, otkud se proširio po cijelome svijetu, a u Zagreb je stigao na inicijativu Darka Dovedana, kojega je posao turističkog vodiča doveo do Iris Galerie. S obzirom na to da je završio studij povijesti umjetnosti i muzeologiju, u koncepciji je brzo prepoznao artističku vrijednost. – Prvi sam se put s njome susreo u Reykjaviku, a mjesec dana kasnije uočio sam je i u Ohridu. Iznimno sam se zainteresirao pa sam počeo istraživati i razgovarati s nekoliko kompanija, ali Iris me najviše privukla zbog svoje priče i povijesne pozadine – kaže.

A priča govori kako je fotograf Francis Giacobetti osamdesetih putovao po svijetu da bi se upoznao s najutjecajnijim osobama 20. stoljeća te, osim crno-bijelog portreta, kamerom zabilježio i njihovu šarenicu. Projekt istražuje sve moguće aktivnosti čovječanstva kroz oči onih koji su djelovali i razmišljali na najdublji način, poput Nelsona Mandele, dalaj-lame, Luciana Pavarottija, Stephena Hawkinga i stotina drugih.

– Iris Galerie povezala se s Giacobettijem i on im je dao zeleno svjetlo za koncepciju jer je smatrao da, ako sliku svoje šarenice imaju veliki ljudi iz povijesti, mogu i svi drugi. Njegova izložba putuje Europom, a ja se trudim da stigne i do nas – ističe Dovedan. U međuvremenu, knjiga koja je ispunjena portretima i šarenicama fizičara, političara, revolucionara i umjetnika može se prolistati i u Tkalči, ali i kupiti.

Proces izrade fotografije šarenice, uvjerili smo se, jednostavan je i brz. Trebate sjesti na stolac, postaviti lice u čvrsti okvir ispred aparata, odabrati oko koje želite fotografirati, fokusirati ga i otvoriti koliko možete. Prije samog fotografiranja upalit će se relativno jaka svjetla zbog kojih će se zjenica oka smanjiti što je više moguće kako bi se šarenica, glavna zvijezda cijele priče, što bolje vidjela. Potom se čeka desetak minuta da se fotografija uredi, odnosno uklone trepavice i blijesak kamere te da se šarenica odvoji od ostatka oka. – Cilj je da se njome ne manipulira i da bude što prirodniji prikaz. Svako biće ima drukčije oči, a iako nam se čini da su samo plave, smeđe ili zelene, kad se ovako slikaju, onda vidite da su to mala čuda – govori Dovedan.

Svi efekti koji se u njihovu sustavu mogu staviti, dodaje, oni su koji se nalaze oko šarenice. Fotografija se može isprintati i uokviriti, ali i prenijeti na još dva medija, aluminij i akril, otpornije materijale koji će moć vašeg oka očuvati zaštitnim filmom ili mu dati impresivan 3D efekt dubine. A usto se nudi još nekoliko varijacija pa svoje oko, primjerice, možete spojiti sa šarenicom neke druge osobe tako da postanu jedno. Opcija je i da se dva oka prelijevaju jedno u drugo, a odaberete li odgovarajući materijal, vaš iris može postati i stolić koji će krasiti dnevni boravak.

– Želimo ponajprije pružiti poseban doživljaj, izmamiti reakciju ljudi koji će, kada vide krajnji proizvod, zaista imati intimno iskustvo sa samim sobom – ističe Dovedan. I sami smo imali priliku svjedočiti veoma emotivnoj reakciji žene u Iris Galerie nakon što je vidjela dokaz da se u njezinu oku krije puno više od jedne boje. A doista je poseban osjećaj kada ugledate djelić sebe koji vam je do tog trenutka bio potpuno nepoznat. Sve nijanse i pjege koje čuvate u svome oku možete analizirati, a imate dojam da dio vas čini nešto što nalikuje zvjezdanim stazama, pustinjskim dinama ili valovitom moru. I da biste ga vječno mogli gledati i nikada ne otkriti sve detalje koji u njemu postoje.