Ispred zgrade u Dubravi pronađen teško ozlijeđeni muškarac. U kritičnom je stanju

Policija istražuje okolnosti pod kojima je 58-godišnji muškarac zadobio teške tjelesne ozljede, nakon što je pronađen ispred stambene zgrade u zagrebačkoj Dubravi.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, muškarac je pronađen u noći s 2. na 3. svibnja, oko 00.55 sati, u Ulici Aleja lipa. Na tlu ispred zgrade uočio ga je 23-godišnji prolaznik, koji je odmah pozvao hitnu pomoć.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju. Prema dostupnim informacijama, njegovo stanje i dalje je životno ugroženo.

Policija je o slučaju obaviještena naknadno, nakon što je bolnica poslala službenu obavijest, a potom je proveden očevid na mjestu događaja. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a zasad nije poznato kako je došlo do ozljeđivanja muškarca.