Incident prije presice: Tomaševića uvredama i transparentima dočekali prosvjednici, intervenirala policija

U Resniku je u utorak u rad pušteno oporabilište građevinskog materijala nastalog pri obnovi zgrada oštećenih potresom, u što je ukupno utrošeno 4,5 milijuna eura. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je prilikom otvorenja oporabilišta izvijestio da je za radove plaćeno 1,7 milijuna eura iz gradskog proračuna, a da je za opremu izdvojen ostatak novca iz EU Fonda solidarnosti.

Istaknuo je da je Grad Zagreb to bio dužan napraviti sukladno Zakonu o obnovi, a zagrebačka Gradska skupština prošle je godine donijela odluku da to bude u Resniku.

Stanovnici Resnika, ponajprije poljoprivrednici koji u ovom dijelu Zagreba proizvode velike količine povrća koje stiže na zagrebačke tržnice, već dulje vrijeme su nezadovoljni tim potezom gradonačelnika te strahuju da će novo oporabilište građevinskog materijala u proizvesti puno sitnih čestica prašine koje će dospjeti na njihova polja i usjeve. Gradonačelnika je dočekala i nekolicina prosvjednika.

GALERIJA:

Tomašević se osvrnuo i na utjecaj na okoliš i zabrinutost građana vezano uz novootvoreni pogon, rekavši da u blizini od 10 metara postoji privatna betonara u privatnom vlasništvu više od 20 godina i "nitko nikad oko toga nije prigovarao".

A sada, protiv oporabilišta građevinskog materijala, koje će manje bučiti i imati manje prašine – odmah prosvjed, rekao je te napomenuo da je nekolicina Resničana protiv svega što se želi ondje napraviti aludirajući na nekoliko prosvjednika koji su se skupili uoči otvorenja oporabilišta.

Gradonačelnik je to ocijenio dvostrukim kriterijima, a zabrinutost dijela Resničana ocijenio neutemeljenom. Što se tiče odlaganja za građane, oni mogu donijeti 200 kilograma šute besplatno na reciklažna dvorišta unutar šest mjeseci, ali ne i na ovo oporabilište. Što će s ovom lokacijom biti kada završi obnova?

POVEZANI ČLANCI:

– Razgovarat ćemo s ministarstvom da to postane sastavni dio gradskog gospodarenja otpadom. Jasno je da bismo trebali pojačati sustav upravljanja građevinskim otpadom jer trenutačno imamo samo privatne oporabitelje. To je situacija koju smo naslijedili, a koja rezultira ilegalnim odlaganjem otpada. Mi smo dobili mandat od građana da riješimo pitanje otpada i to ćemo učiniti i na Jakuševcu i ovdje, a svi nezadovoljni lokacijom Resnika, neka se jave zagrebačkom HDZ-u koji je za to glasao – odgovorio je Tomašević.

VIDEO Tramvaj iskočio iz tračnica kraj Zapadnog kolodvora, na terenu i dizalica