Imamo hodogram: Evo koji će vrtići biti gotovi do 2022. i 2023. godine, a koji tek u 2024.

Može li se gradnja zamjenskog objekta i rekonstrukcija zgrade računati kao gradnja novog vrtića? Pita li se gradske čelnike, apsolutno. Ove će se godine završiti gradnja četiriju vrtića, a sljedeće godine još osam, nekoliko smo puta dosad mogli čuti od zamjenika gradonačelnika Luke Korlaeta i Danijele Dolenec, koji su više-manje od početka mandata na sebe preuzimali javno predstavljanje projekata i mjera namijenjenih proširenju vrtićkih kapaciteta.

– Tijekom 2022. sagradit će se četiri nova dječja vrtića, Kašina, Odranski Obrež, Žitnjak i Ivanja Reka, a tijekom 2023. planiramo ih još osam – rekao je Korlaet u siječnju na jednoj od redovitih konferencija za novinare.

Zapravo prenamjena doma

No umjesto četiri, prema podacima koje smo sad dobili iz Grada, dovršiti bi se trebala tri projekta, od kojih su dva radovi "od nule". Novost je i to što se u Gradu za rokove više ne vode kalendarskim, već pedagoškim godinama, pa su tako najavili da bi ti vrtići trebali biti završeni do kraja sljedeće pedagoške godine. A kako pedagoška godina počinje u rujnu, a završava u lipnju sljedeće godine, to znači da se dovršetak novih vrtića očekuje ne do kraja ove, već do lipnja 2023. godine.

O kojim je projektima riječ? U svibnju je počela gradnja 17,5 milijuna kuna vrijednog novog vrtića u sesvetskoj Kašini, a u Gradu nam kažu da bi ove godine trebala početi i gradnja matičnog objekta u Ivanjoj Reki, što je pothvat vrijedan 28 milijuna kuna s PDV-om.

– U tijeku je postupak javne nabave za izvođača radova – govore u Gradskoj upravi. Već u srpnju, dodaju, trebala bi početi gradnja područnog objekta Dječjeg vrtića Botinec u Odranskom Obrežu, vrijedna 14,9 milijuna kuna s PDV-om. Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) može se doznati da je riječ o rekonstrukciji dijela zgrade tamošnjeg društvenog doma i prenamjeni u vrtić.

– Postoji jedan dio našeg doma koji se uopće ne koristi jer je star i zapušten. On će se srušiti i na njegovu će se mjestu sagraditi potpuno novi vrtić za našu djecu, a i mi ćemo dobiti dodatne prostorije. Čekali smo to desetak godina, projekt je već bio gotov – kažu nam u Mjesnome odboru Odranski Obrež.

A što je s novim, velikim vrtićem na Žitnjaku? U tom su se slučaju, izgleda, planovi malo promijenili jer se u gradnju ide tek u drugoj polovici sljedeće godine. Natječaj za objekt koji će moći primiti do 100 djece raspisan je još početkom 2021., no izvođač nikad nije odabran, a nova gradska vlast ga je, prema informacijama na EOJN-u, poništila u travnju ove godine zbog nepravilnosti oko dokumentacije ponuditelja. U Gradu su nam rekli da se pripremaju za pokretanje nove javne nabave.

Od četiri najavljivana vrtića, dakle, u ovoj i prvoj polovici sljedeće godine počet će gradnja njih tri, no s obzirom na trajanje građevinskih radova, za očekivati je da će do kraja ove godine dovršen biti samo onaj u Kašini. A što je s još osam planiranih vrtića? Oni su na popisu za pedagodšku godinu 2023./24., no i tu valja spomenuti da će se potpuno novi objekti raditi u samo tri slučaja. Riječ je o vrtićima u Sesvetskom Kraljevcu, Svetoj Klari i Sloboštini, a radovi bi ukupno trebali biti vrijedni čak 118 milijuna kuna.

– Za Sesvetski Kraljevec građevinska dozvola za gradnju novog objekta izdana je u lipnju 2022., a za Svetu Klaru u tijeku je ishođenje građevinske dozvole i provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova – kazali su nam u Gradu.

Sve s popisa bivše vlasti

Što se tiče ostalih pet vrtića, riječ je o gradnji zamjenskih objekata postojećih vrtića kojima je to već godinama prijeko potrebno. To su vrtići Ivane Brlić Mažuranić u Donjoj Dubravi, Sunce u Poljanicama, Pčelica u Gornjoj Dubravi, Zvončić u Voltinu naselju i Remetinec. Svi bi trebali biti gotovi do polovice 2024. godine.

A sve te vrtiće, spomenimo još, planirala je sagraditi i bivša vlast. Za njih šest već su godinama dovršeni i projekti, a riječ je o vrtićima u Kašini, Svetoj Klari, Odranskom Obrežu, Ivanjoj Reki, Sesveteskom Kraljevcu, Žitnjaku i zamjenskom objektu za DV Ivane Brlić Mažuranić. Gradnju zamjenskog vrtića u Voltinom i Remetincu u Gradu su planirali još 2010., zamjenski objekt za DV Pčelica i Sunce na listi su imali 2020., a novi su vrtić i prije 2015. obećavali i u Sloboštini.