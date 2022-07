Nedostaje nam 1102 fasadera, a mi školujemo ukupno 18 djece: Nemamo vremena čekati s reformom strukovnih škola

Hrvatski su učenici u matematičkoj pismenosti ispodprosječni, u prirodoslovnoj ne samo da su ispodprosječni nego čak i nazaduju, a ništa im bolja nije ni čitalačka pismenost. Štoviše, u njoj nije uočen nikakav pomak u postignućima naših učenika tijekom 12 godina PISA istraživanja počevši od onog provedenog 2006. pa do 2018. godine kada su naši 15-godišnjaci posljednji put sudjelovali na testiranju.



Usporedbe s drugim obrazovnim politikama i sustavima naši političari redovito odbacuju vodeći se tezom da naši školski uvjeti, ulaganje u obrazovanje i model poučavanja nisu usporedivi s drugim zemljama. Nasuprot takvim ponižavajućim rezultatima obrazovnog sustava, evidentiranim PISA istraživanjima, mi vodimo sasvim druge statistike, i to one koje svjedoče o nužnoj i isforsiranoj odličnosti, i to isključivo odličnosti koja podrazumijeva odličan uspjeh baš u svakom školskom predmetu kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Naime, kada su nas u međunarodnom programu ispitivanja znanja i vještina učenika, što PISA testovi jesu, poželjeli osvijestiti rezultatima, mi smo u toj školskoj godini u cijelom obrazovnom sustavu, uključujući sve razrede osnovnih i srednjih škola, brojili 468.838 učenika od kojih je 17,06 posto njih, odnosno 79.994 učenika ostvarilo odličan (5,00) uspjeh na kraju te školske godine.