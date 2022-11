Humanitarna tura ekipe iz Španskog: 'Bicikliramo do Grada heroja u akciji za Vukovarske leptiriće'

Špansko i Vukovar dijeli dalekih 325 kilometara, a cijeli taj put treba prijeći biciklom. Za ekipu iz udruge ReKreativni Kvart SHP to nije nepoznata stvar jer su do Vukovara u dvije etape odvozili još prošle godine, i to s humanitarnim vjetrom u kotačima. Riječ je o akciji koju provode na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a ove godine žele uključiti dodatni izazov.

Jedini na potezu od Vukovara do Osijeka

Rutu će, naime, odvoziti u jednoj etapi, ponovno kako bi podržali udrugu Vukovarski leptirići za koju na platformi "Čini pravu stvar" skupljaju i novčana sredstva. Stjepan Vukušić iz ReKreativnog Kvarta kaže da se već dugo bave raznim projektima kojima žele poboljšati kvalitetu života Zagrepčana, pogotovo u zapadnom dijelu grada, a na put prema istoku Hrvatske navela ih je predivna priča Vukovarskih leptirića koji okupljaju djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje.

– Gledao sam reportažu i dirnulo me to što su nastali praktički ni iz čega u gradu koji ima 101 problem. Kako su neprofitni, ovise o socijalnom i zdravstvenom sustavu, što mi se činilo nepravednim, posebno kada sam čuo da su pred gašenjem – govori Vukušić.

Ta udruga jedina na potezu od Osijeka do Vukovara pruža adekvatnu pomoć i potporu kad je riječ o širokom spektru teškoća u razvoju kod djece, a organizira i poludnevni boravak za mališane iz siromašnih obitelji koje si ne mogu priuštiti vrtić. Jedina u tom dijelu Slavonije pruža i psihosocijalnu podršku, a pokriva dvije županije i 220 djece koja su njezini stalni korisnici.

– Tijekom godina pokrenuli smo nekoliko akcija prikupljanja pomoći za udrugu, a lani smo kolega i ja prvi put vozili od Zagreba do Vukovara. Nisam profesionalni biciklist pa je to bio velik izazov, ali uspjeli smo – kaže Vukušić.

Datum vožnje je bitan

Na svladavanje cijelog puta u jednoj etapi odlučili su se jer žele testirati svoju fizičku izdržljivost, ali i kako bi pokazali da se za pravi cilj sve može napraviti. Na biciklima će tako provesti između 12 i 14 sati, ovoga puta i u proširenom sastavu jer će pedalirati njih petero.

– Htio bih da to bude još veće, da nam se iduće godine pridruže ljudi različite dobi i profila te da uspijemo projekt učiniti dugoročnim. Ekipa nas stalno upozorava na vremenske prilike i predlažu nam da prebacimo vožnju za proljeće, ali moramo voziti baš 18. studenog jer ako je Vukovar uspio izgurati sve uvjete u Domovinskom ratu, izgurat ćemo mi i kišu i hladnoću – poručuje Vukušić.

Viktorija Matin iz Vukovarskih leptirića potvrđuje da će Stjepana i ove godine sa sinom Leom dočekati u Vukovaru. Bez njegove pomoći, kaže, ne bi uspjeli obnoviti prostore, poslati zaposlenike na edukacije ili pak kupiti prijeko potrebne uređaje.

– Stjepan nam je puno pomogao i zaista je divan čovjek. Nije lako voziti od Zagreba do Vukovara, kao ni vući ljude za rukav, a on je to bez razmišljanja napravio za nas – ističe V. Matin.