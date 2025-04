Hrabri klinci: Djeca u centru Zagreba uhvatila kradljivca i zadržala ga do dolaska policije

Nesvakidašnja scena odvila se jučer predvečer u centru metropole. Skupina djece spriječila je krađu iz trgovine i to ni manje ni više nego u središtu Zagreba. Lopov se predvečer odlučio na krađu iz poznate parfumerije na Trgu bana Jelačića, no to mu nije pošlo za rukom, izvijestila je policija.

"U subotu 5. travnja oko 18.35 sati u Centru, na Trgu bana Josipa Jelačića, u trgovini, nepoznati je počinitelj otuđio nekoliko parfema, u čemu ga je uočila te pokušala zaustaviti 50-godišnja građanka koja se također nalazila u trgovini.



U njegovom bijegu u smjeru Vlaške ulice uočili su ga maloljetnici koji su pratili njegovo kretanje te ga zadržali do dolaska policijskih službenika na način da se on pokušao sakriti u obližnjoj mjenjačnici kada su došli policijski službenici. On je uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o 21-godišnjaku." stoji u policijskom izvješću.