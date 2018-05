Grad daje 110 milijuna, nakon pet godina vraća se proizvodnja cjepiva

Je li Jankomir alternativa za Podsused? Dok se čeka odgovor, opozicija se “ne bi štela mešati” u radnu skupinu za otpad

Odbili su Plan gospodarenja otpadom, a sad mahom i pozive u radnu skupinu koja bi ga trebala “poboljšati”. Oporbeni su zastupnici odlučili kako na planu s gradonačelnikom Milanom Bandićem ne žele raditi. – Što je smisao radne skupine, koji su ciljevi i do kada će to biti napravljeno? Ako je ideja da to bude smokvin list, ništa od toga – rekla je Anka Mrak Taritaš, a s njom se složila i Sandra Švaljek. Plan je važan, objasnila je, i smjernice za njegove izmjene moraju sadržavati reviziju Sporazuma o suradnji sa Zagrebačkom županijom na pripremi Centra za gospodarenje otpadom, dogovor sa Županijom o izgradnji barem jedne građevine za zbrinjavanje otpada na njezinu području, istraživanje lokacija za izgradnju kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te izmjenu Prostornog plana. – Bez toga ne želimo sudjelovati – rekla je Švaljek. U međuvremenu, u Gradu se i dalje traže alternativne lokacije za Brezovicu i Podsused, a Bandić je jučer, doznajemo, obišao neke od potencijalnih na Jankomiru. Hoće li se ondje smjestiti drobilica građevinskog otpada planirana u Podsusedu, međutim, u Gradu jučer, barem su tako rekli, nisu znali. Sjednica je, pak, prekinuta oko 16 sati jer nije bilo kvoruma, pa će se nastaviti u ponedjeljak. Bit će joj to treći dan, iako su prošli četvrtak izmijenili poslovnik ne bi li se izbjeglo upravo višednevno zasjedanje.