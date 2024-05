Gajnice i Botinec muku muče s vranama: 'Zastrašujuće je kada vam prilazi, grakće i nadlijeće'

Njihova populacija stalno raste, procjena je da u Zagrebu trenutačno obitava 800-tinjak parova sivih vrana. Pokušaji tjeranja sokolovima ili uklanjanja gnijezda koji se čak protive i zakonu, samo su kratkoročna rješenja jer će se vraćati dok god imaju dobre uvjete.

– Napadi zabilježeni od strane sive vrane su biti iznimka, a ne pravilo. One su najagresivnije su kada brane svoje mladunce, a kao i sve ostale životinje tada su opreznije i pokušaju ih obraniti. Njihova mladunčad još uvijek ne znaju letjeti pa skakuću na tlu i onda se nađu na nekoj stazu gdje građani prolaze pa vrana smatra da je njezino mladunče ugroženo. One tada one napadaju – govori nam zoologinja Ema Stanić iz Zoološkog vrta Grada Zagreba.

– Kada vam vrana prilazi izgleda dosta zastrašujuće zato što grakće, nadlijeće, ali potrebno je ostati sabran i udaljiti se od te lokacije – savjetuje zoologinja Stanić.

VEZANI ČLANCI:

Uvijek je dobro promatrati okolinu oko sebe, dodaje Stanić da kada idete kroz park ili neku stazu i ako vidite vranino mladunče najbolje je da zaobiđete da se ne bi osjećala ugroženom. – Znam da je ljudima to zastrašujuće, te ako dođe do napada važno je zaštiti glavu rukama ili torbom te se polako udaljiti. Ako je taj poletarac na nekoj stazici ili nečijem dvorištu pa uzrokuje strah ljudi, potrebno je nazvati info centar Dumovca i onda hvatači izlaze na tren – zaključuje Stanić te dodaje da ako je taj poletarac ozlijeđen odvest će ga u zoo oporavilište, a ako nije samo će ga premjestiti malo dalje

Sredinom siječnja Grad Zagreb objavio je službeni poziv građanima za prijave uklanjanja gnijezda vrana sa stabala na javnim gradskim površinama. Gnijezda vrana mogla su se prijaviti najkasnije do 24. veljače ove godine. Od početka godine pa do tog roka zaprimljeno je 218 prijava za 161 lokaciju, a nakon istog roka zaprimljeno su još 62 prijave, a najviše prijava zaprimljeno je iz naselja Gajnice, Botinec i GČ Novi Zagreb istok.

– Molimo građane da u ovo doba godine zaobilaze područja gdje se nalaze gnijezda vrana, a pogotovo gdje su njihovi poletarci na tlu. Takvo ponašanje ptica izaziva neugodu i može izgledati zastrašujuće, no potrebno je zadržati mir, podignuti ruke ili torbe da bi zaštitili glavu, mirnim hodom (a ne trčanjem) se udaljiti, a ako se nalazite na biciklu, potrebno je sići s bicikla i hodom se udaljiti. Obično zbog panične reakcije nastaju padovi i ozljede – poručuju iz Grada te dodaje du građani u slučaju uočavanja agresivne ptice ili ako budu napadnuti, dostave mail mail zastita.divljaci@zoo.hr ili na mobitel 091/6045-506.

FOTO: VIDEO Potpuni delirij! Pogledajte kako su se zagrebački maturanti rasplesali na Rim Tim Tagi Dim