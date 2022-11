FOTO/VIDEO Velika gužva na otvorenju Muzeja Novog vala, u redu satima čekalo i staro i mlado

Pjesmom Jure Stublića i Filma "Neprilagođen" večeras je u Vlaškoj 67 započelo svečano otvorenje Muzeja Novog vala na kojem se okupio veći dio aktera epohe kojoj je posvećen.

Za ulazak u prostor Muzeja čekalo se u dugačkim redovima, a najveći hit među posjetiteljima bio je stojadin pred replikom ulaza u nekoć kultnu Zvečku uz koji se, baš kao nekad, mogla popiti kava, sok, pivo, šljiva, gemišt ili pelinkovac.

Na otvorenje su došli i pripadnici mladih generacija čime je Zagreb još jednom dokazao kako je jedan od rijetkih gradova na svijetu koji i dalje živi novi val.

Mjesto je to, rečeno je na otvorenju gdje će se mnogi prisjetiti strasti i Poleta vremena kada je Zagreb bio bliži no ikad Londoni, Berlin u i New Yorku i kada su svjetski mediji pisali o onom što se događa u Zagrebu Rijeci, Beogradu, Ljubljani, Sarajevu...

- Ili Zagreb izranja iz sna ili je sve zabadava - našalio se na otvorenju inicijator ideje Aleksandar Črček koji je kaže, Muzej otvorio jer smatra da period umjetničkog booma u Zagrebu od 1977. do 1988. zaslužuje svoj prostor.

- Nekom će biti nostalgija, nekom edukacija, a nekom renesansa - istaknuto je Črček te se zahvalio partnerima, Hrvatskoj glazbenoj uniji, Hrvatskom društvu skladatelja, Hrvatskom telekomu, Gradskom uredu za kulturu te Turističkoj zajednici grada Zagreba koji su među prvima podržali projekt.

- Muzej nije gotov, on je u nastajanju i svi su dobrodošli donijeti svoje uspomene na novi val - zaključio je Črček te pozivao sve Zagrepčanke u Vlašku 67 na druženje, kavu u dvorištu kraj Zvečke. Uz aktere epohe, dodao je, volio bi da posjetitelji budu i mladi, školarci, studenti i srednjoškolci.

Projekt je pozdravila i Martina Binenfeld, direktorica TZ grada Zagreba koja je i sama u ranoj mladosti zalazila pred Zvečku.

- Moja mi djeca zbog toga znaju reći. Mama, blago tebi, kako si imala dobru glazbu kad si bila mlada. Drago mi je da nove generacije prate tu muziku, i da osjete kako smo živjeli i kako smo bili buntovni... Ova inicijativa pokazuje da taj duh nije zamro i što sve možemo napraviti zajedno - rekla je M. Binenfeld.

Na otvorenju smo razgovarali i s glazbenikom Juricom Pađenom kojega je atmosfera u Vlaškoj vratila u mladost.

- Osjećam se kao da imam 20 godina opet jer me ovo vratilo u neke prošle dane, čemu muzeji i služe ustvari - kazao je Pađen koji osim što je muzej posjetio je i donio vrijedne memorabilije.

Pađen je u muzej donirao hlače u kojima je prvi puta svirao s Aerodromom na Poljudu u Splitu pred 50 tisuća ljudi.

- Drugi puta sam ih na sebi imao u Domu sportova kada je Azra snimala live album Zadovoljština. Uz to dao sam i plakate, ploče, neke sam tekstove čupao iz bilježnice – dodao je.

Pored toga svoje mjesto u kolekciji muzeja našao je i pravi raritet - ručnik Johnnyja Štulića kojim se glazbenik brisao na nastupima.

- Naravno, ručnik je opran i pitao sam Johhnyja za suglasnost prije no što sam donirao, na što je on pristao - pojasnio je Pađen.

Štulićeve memorabilije donirala je i kazališna redateljica i teattologinja Snježana Banović.

- Radi se o Štulićevim stihovima pisanima rukom i to pripada u muzeju bolje da su tu nego negdje kod mene u ladici - ustvrdila je Banović, inače Štulićeve djevojke iz perioda Zvečke, a kojoj je glazbenik posvetio neke od svojih najljepših pjesama kao što su Usne vrele višnje i Volim te kad pričaš čiji je originalni rukom pisani tekst na papiru od Jugotona poklonila muzeju.

Banović je i sama dio postava. Naime, spisateljica je na fotografijama koje su izložene, a nastale su ispred legendarne Zvečke.

- Teško je bilo ne biti na tim fotkama svih tih ljudi koji su prije svega bili vezani za list Polet gdje je fotografija preokrenula cijeli dizajn i bila ravnopravna novinskim tekstovima. Ja sam kao mala pokušavala nešto pisati, ali bezuspješno. Međutim, bila sam u redakciji otprilike dvije godine i svjedočila nekim politički važnim događajima, ali tada to nama nije bio „forte“. „Forte“ nam je bio druženje, širenje neke socijalne i društvene slike i ono što je najljepše jest što je to bilo spontano i to mi je najdraža uspomena.

Sjajna je to uvertira i u sljedeću knjigu Snježane Banović o Osamdesetima, a za koju nam je otkrila da izlazi 16. travnja 2024. Dok uspomene osamdesetih ne budu zabilježene u koricama knjige proživjeti ih možete svakoga dana u Muzeju novoga vala koji će već od sutra posjetitelje dočekivati svakoga dana od 11 do 21 sat.

