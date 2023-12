FOTO VIDEO: Tomašević ponovno pleše i pjeva, a za Novu godinu ima posebnu poruku za Zagrepčane

Metropola se lagano zagrijava za još jedan nezaboravan doček Nove godine koji na Trgu starta u 19 sati. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pridružio se dobrom štimungom pa je na Cvjetnom trgu ponovno demonstrirao svoje plesačke i pjevačke sposobnosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pozornici se pridružio Dini Jelusiću i plesačicama te s njima u sklopu dječjeg dočeka Nove otpjevao "Under the bridge", bezvremenski hit grupe Red Hot Chili Peppers, nakon čega se obratio medijima.

–Tko je na javnoj funkciji, mora biti spreman da se povremeno osramoti, a pogotovo onaj tko se prima mikrofona na karaokama, a nije profesionalni pjevač- komentirao je svoj nastup smijući se gradonačelnik.

–Otpad i promet najveći su problemi u Zagrebu i u 2024. ćemo se fokusirati da ih riješimo. Iduće godine krećemo i u realizaciju kapitalnih projekata poput tramvajske pruge Heinzelovom i Sarajevskom, gradimo bazen u Španskom, obnovit ćemo Dom sportova, Kono Europu, Kranjčevićevu, kreće i Paromlin - najavljuje Tomašević. Zagrepčanima je Tomašević u 2024. zaželio zdravlja, mira i ljubavi.

–Iduće godine želim da Zagreb nema problem s neupisanom djecom u vrtiće, ulažemo u sportsku infrastrukturu i kulturne ustanove. Odvoz će biti bolji, zapošljavaju se novi ljudi, a stiže nam i još kamiona. Neke stvari idu sporije no što bih htio, no mislim da Zagreb ide u dobrom smjeru. Jakuševec je trenutno najveći problem, više sam puta opisivao zašto je dinamika sporan, no dozvoliti to neću, idući mjesec predstavljamo studiju i idemo dalje - najavio je Tomašević. Komentirao je i svoju plaću od 2300 eura, no hoće li rasti, ne zna.

Večeras u 20 sati Tomašević kreće u obilazak hitnih službi i beskućnika nakon čega će doći na Trg, a sigurnost Adventa je na visokoj razini. Prema podacima kojima raspolaže, gradonačelnik predviđa da će broj posjetitelja premašiti onaj iz rekordne 2019.