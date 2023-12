Od kuda dolazi tradicija novogodišnjeg poljupca u ponoć? Evo što on zapravo znači!

Često se vjeruje da ono što radimo, pa čak i ono što jedemo, na Novu godinu može utjecati na ishod naredne godine. Iako se i dalje ne zna od kuda dolazi tradicija novogodišnjeg poljupca, postoji mnogo teorija od kuda bi mogao potjecati i što on zapravo znači, piše Women's Health.

Neki povjesničari kažu kako taj poljubac potječe iz starog Rima. Rimljani su svake godine imali svoj festival Saturnalije, a pretpostavljalo se da se na njemu događalo puno nestašluka i poljubaca. Zatim se on proširio na Europu pa i na ostatak svijeta.

Nakon toga se poljubac veže i za renesansu, u kojoj su bili poznati balovi pod maskama diljem cijele Europe, te su se u ponoć skidale maske i dijelili se poljupci, a oni su bili način čišćenja od zla te su predstavljali novi početak.

No, najvjerojatnija teorija je da su Nijemci započeli tradiciju novogodišnjeg poljupca. Nijemci su imali svoje novogodišnje zabave diljem zemlje, gdje su svi iščekivali ponoć kako bi dobili poljubac. Muzika se zaustavila, prestao je razgovor i odbrojavale su se sekunde do ponoći, a čim je sat pokazao ponoć, 'padali' su poljupci na sve strane. Zatim se preko nijemaca novogodišnji poljubac proširio i do Amerikanaca te su oni potpuno proslavili taj poljubac svojim hollywoodskim filmovima, koji su postavili određena očekivanja za poljubac. Često se novogodišnji poljubac prikazivao kao najromantičniji trenutak u kojem se iskazivala ljubav.

Zapadne kulture su modernizirale taj poljubac te se sada smatra da ako se poljubite točno u ponoć, vaša godina biti će puna ljubavi, strasti i poljubaca. No, ako u ponoć ostanete bez poljupca, vaša će godina biti usamljena.

