Za dlaku izbjegnuta tragedija: S knjižnice u Novom Jelkovcu na pod pala gromada stakla

Srećom, nitko nije nastradao. Nedjeljna večer u Novom Jelkovcu donijela je probleme. Naime, sinoć oko 19.30 zagrebačka je policija zaprimila dojavu da je na pročelju Knjižnice Novi Jelkovec oštećeno staklo.

– Naši djelatnici odmah su izašli na teren i ogradili prostor do dolaska odgovorne osobe koja će na mjestu događaja utvrditi kako je došlo do oštećenja – potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke.

Na zgradi knjižnice oštećena su dva stakla, a od stanovnika Novog Jelkovca neslužbeno doznajemo kako je iste večeri oštećeno staklo i na zgradi bazena koja se nalazi u ulici Vladimira Stahuljaka, baš kao i knjižnica.

Okolnosti cijelog događaja još uvijek se utvrđuju, kažu nam iz policije, no među Jelkovčanima vlada sve glasnije mišljenje da je u pitanju ljudski faktor.

"Netko je to razbio. To je kaljeno staklo i može izdržati vrućinu od 150 stupnjeva pa nema šanse da je puknulo od vrućine. I na bazenu je staklo razbijeno, siguran sam da to nije bilo slučajno", napisala je na grupi "Novi Jelkovec, naš kvart" jedna od susjeda.

Više informacija znat ćemo uskoro.