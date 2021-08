Stranac skočio s jahte na labuda i usmrtio ga: 'Mučio se. Djeca na brodu su se smijala'

Stranac je u nedjelju popodne u Skradinu skočio s jahte na labuda i ubio ga, a taj nemili događaj vidjelo je dvadesetak ljudi koji su se našli na rivi. Policija je utvrdila kako nema elemenata kaznenog djela.

– Jučer popodne oko 17 sati, odmah ispred rive u Skradinu, stranac je s vrha jahte skočio ravno na labuda. Sve se to odvijalo meni ispred očiju. I ne samo meni, bilo je tu još 20-ak ljudi koji su se našli na rivi i sve vidjeli. Odmah sam pozvao policiju koja je vrlo brzo stigla te se vidjelo da su oni ovaj čin vrlo ozbiljno shvatili – rekao je muškarac za Šibenik.in.

On tvrdi da je čovjek da zabavi prisutne na brodu, skočio s visine od jedno šest-sedam metara, ravno na labuda te ga usmrtio.

– Dakle, čovjek s jahte, stranac, kao da je to neka šala, skočio je s vrha ravno na labuda. Djeca na brodu su se smijala, a njegov prijatelj sve je to snimao mobitelom i baš im je to bilo urnebesno smiješno. Nakon toga skoka, labud se još par minuta mučio, nije mogao podignuti vrat i naposljetku je preminuo – ustvrdio je.

Naveo je kako su tom muškarcu vikali s rive da je luđak i da je čuo da su ljudi s jahte rekli da je labud došao k sebi i otplovio dalje.

– Jutros sam dobio informacije da je policija u posjedu snimki gdje oni gumenjakom odvoze neku lešinu. Ovo ne smije proći nekažnjeno i da se izvuku sa svojim lažima da je labud otplovio dalje, jer smo svi prisutni vidjeli što se dogodilo – kazao je.

Glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić kazao je za Sibenik.in da je kriminalističko istraživanje navedenog događa završeno.

– Policijska uprava šibensko-kninska 8. kolovoza oko 18 sati je zaprimila dojavu i izlaskom na teren utvrdili smo da je državljanin Mađarske skakao s usidrenog broda u Skradinu i skočio na labuda koji je nakon doskoka otplutao dalje. Naknadno je u večernjim satima pronađen uginuli labud, a svim provedenim mjerama i radnjama (razgovori, očevid i dr.) nije utvrđeno namjerno skakanje na nesretnu životinju. Također je u koordinaciji s nadležnim državnim odvjetništvom utvrđeno da nema elemenata kaznenog djela već se radi o nesretnom slučaju te će državnom odvjetništvu biti proslijeđeno Posebno izvješće – kazao je Pavić.

Potvrdio je i to da se radilo o labudu koji je zaštićena vrsta.

