Druženje s pandama, čari saharskih oaza i fotoavanture u špiljama, a sve se to događa u Zagrebu

Sredinom veljače završava godina zeca, a stanovnici jedne od najvećih i najmnogoljudnijih zemalja svijeta dočekat će novo razdoblje kojime ovladava zmaj. Mitsko biće simbol je Kine, a u tamošnjem je zodijaku jedan od najjačih znakova i nositelj sreće u godini u kojoj dominira, stoga svi koji razmišljaju posjetiti državu koja mami prirodnim ljepotama, jedinstvenom kulturom i gastronomskim doživljajima, svakako trebaju iskoristiti 2024. za putovanje, govore nam na štandu međunarodne putničke grupacije Hiseas.

Bave se organizacijom aranžmana za posjete Kini i Jugoistočnoj Aziji, a mogućnosti koje se nude na tim dalekim destinacijama predstavljaju na 11. sajmu turizma Place2Go. Manifestacija je u Areni Zagreb okupila oko dvjesto izlagača među kojima su, uz brojne europske i domaće, i oni iz zemalja poput Šri Lanke, Tunisa i Indije.

Na turu u kamperu

– Imamo nekoliko itinerara, a Kina je zaista velika pa se uvijek trudimo prilagoditi put afinitetima klijenata i, naravno, dugotrajnosti posjete. Većinom se kreće iz Pekinga, prijestolnice koja se nalazi relativno blizu u odnosu na Kineski zid. Vrlo je dobro povezan sa Šangajem koji je najbogatiji grad, ujedno je idealan za one koji novu zemlju žele doživjeti kroz hranu, a naše iskustvo s putnicima iz Hrvatske govori nam da im je to jedna od stavki kojom se u Kini najviše oduševe, kao i kulturom. Iz užurbanih se gradova kreće k manjim mjestima od kojih su neka specifična po svojoj povijesti, a druga vas obuzmu nevjerojatnom prirodom. To podrazumijeva i susrete s pandama koje su zaštitno lice Kine – govori nam Marko Zhang.

Nešto bliža, ali Hvatima jednako impresivna destinacija je egzotični Tunis, čija nacionalna turistička zajednica u suradnji s našom agencijom Sunčani odmor razvija aranžmane prilagođene domaćim putnicima.

– Tunis nudi spoj mediteranskih plaža, istraživanja saharskih oaza, užurbanih gradova na sjeveru i berberskih naselja na jugu. Mnogo ljudi ne zna da u sezoni od sredine lipnja do kraja srpnja postoje direktni letovi iz Zagreba, a u nešto duljem razdoblju i iz Ljubljane. Cijene za all inclusive ponude kreću se od 469 eura – napominju na štandu.

A za sve koji bi se ipak voljeli zadržati na Jadranu, u Areni smo naišli i na prizor kakav se zna viđati u priobalnim mjestima na vrhuncu sezone. Kamperi i kampice uredno su parkirani, a između njih su postavljeni stolci i stolovi na kojima nas očekuje nasmiješeno lice Linde Lokar iz Bauer Caravan Centra. Oni prodaju, iznajmljuju i servisiraju kampere te organiziraju grupne ture, a prije nekoliko godina osnovali su i Kamper Klub Croatia kako bi popularizirali ovaj oblik izletništva. Za njega i dalje nema dovoljno interesa iako se mladi, ističe, sve češće odlučuju na taj pothvat.

– Još postoje neke predrasude o kamperskom životu koji jest poprilično specifičan, ali nosi i niz prednosti. Primjerice, ne postoji briga oko smještaja, nema muke oko rezervacije karata, a posebna draž je u druženju. Najbolji dokaz je kada vam neka obitelj nakon najma kampera otkrije kako im je iskustvo bilo pravo osvježenje jer svi u tom ograničenom prostoru nađu vremena jedni za druge – navodi Linda Lokar.

Teo mami u Celje

Uz imperativ druženja, ali i edukacije o najboljim kadrovima, svoje usluge nude na štandu Foture – fotografske avanture, koji je orijentiran na aranžmane u Hrvatskoj. Ideja je ponuditi boravak u prirodi u mjestima diljem zemlje koja nerijetko ostaju zaboravljena, i to za sve one koji žele izbrusiti fotografske vještine.

– Osmislili smo jedinstveno iskustvo za ljude koji nisu profesionalci. Dosad se pokazalo kako su najpopularnije destinacije Gorski kotar i Velebit. Znali smo posjetiti i neke špilje koje su teško pristupačne i izvući nevjerojatne fotografije – poručuju.

Turističku ponudu susjedne Slovenije, točnije Celja, koja je za Zagrepčane idealna city break destinacija, došao je pak prezentirati simpatični robot Teo, legenda tamošnjeg Tehnoparka. Riječ je o inteligentnom, zabavnom i znatiželjnom robotu koji ima širok raspon talenata pa tako od matematičkih zadataka radi šale, a ujedno je i vrsni performer.

Sajam možete obići još danas od 10 do 19 sati te uz razgled štandova poslušati i panele o turističkim mogućnostima za mlade u EU ili putovanjima na daleke lokacije poput Nubije, Sudana i Indije.

