Doznali smo zašto su se roditelji odgojitelji podijelili u dvije udruge i inicijativu

Nakon jednomjesečne pauze, roditelj odgojitelji nastavljaju bitku za očuvanje svog statusa i novčane pomoći u obliku u kakvom su ih imali prije dolaska platforme Možemo! na vlast. No u tome, čini se, više nisu posve ujedinjeni. Umjesto jedne ekipe, naime, sad su tri, a izgleda da se ne mogu složiti oko metoda borbe.

Tko surađuje s Lovrićem?

Korisnici mjere do 9. prosinca, naime, u akcijama su nastupali zajednički pa su predstavnice građanske inicijative “Djeca su budućnost” Ljiljana Dragić i Dunja Jeleč te Ana Marija Berbić Lacko iz Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO) skupa odlazile na sastanke, slale priopćenja, komunicirale s drugim roditeljima odgojiteljima, skandirale pred Poglavarstvom. No onda je, na posljednjoj sjednici, Gradska skupština izglasala izmjene kojima se mjera drastično reže, a među roditeljima odgojiteljima došlo je do neslaganja u planiranju sljedećih koraka. Ljiljana Dragić tako je osnovala vlastitu udrugu Hrvatska mati i okupila tim odvjetnika koji će se protiv izglasanih izmjena mjere boriti pravnim potezima čije detalje još ne želi otkriti.

– Dovoljno je reći da naš pravni tim smatra da se izmijenjena odluka može primijeniti samo na nove korisnike, a njih nema jer je Grad stopirao sve prijave – objašnjava.

Sada pod imenom “U djeci je budućnost” nastavila je djelovati i inicijativa koju vodi Dunja Jeleč, a pomaže im Ivica Lovrić, bivši pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje koji je sudjelovao u stvaranju mjere roditelj odgojitelj. Ponudio im je besplatnu pravnu pomoć, a punomoć za rad s njegovom odvjetnicom dalo je 320 roditelja. I oni su započeli pravnu bitku, a kao metodu odabrali su tražiti od Visokog upravnog suda da izmjenu odluke proglasi protuzakonitom. Njih 350 u ponedjeljak je na sudu podnijelo taj zahtjev, a došao ih je podržati i sam Lovrić.

– Mi nismo pravno tijelo, već predstavnici roditelja. Hrvatska mati je pak udruga koja će se, osim roditeljima odgojiteljima, baviti i drugim temama. Ali svi idemo prema istom cilju, možda je i bolje što imamo različite metode – objašnjava Duna Jeleč zašto je došlo do razdvajanja. Slično govori i Ljiljana Dragić, ali i napominje da Hrvatska mati nije za suradnju s bivšim pročelnikom.

– Naši odvjetnici rade nešto drugo. A usto se sastajemo i s drugim udrugama, poput onih koji okupljaju vrtićke odgojitelje. Bavit ćemo se i vršnjačkim nasiljem te problemima s vrtićkim kapacitetima – kaže.Isti pravni put kao inicijativa “U djeci je budućnost” odabrala je i udruga HURO pa će oni svoj podnesak na Visoki upravni sud podnijeti sutra. Ne priklanjaju se, naglašava Ana Marija Berbić Lacko, nijednoj političkoj opciji pa ni oni s Lovrićem nisu surađivali.

– Kad su u studenom počeli prosvjedi, mi smo im došli dati podršku jer se borimo za isti cilj. Oni su nakon 9. prosinca stali s prosvjedima i nastavili s gospodinom Lovrićem, a mi smo se usredotočili na svoj pravni put – kaže. Vlastiti podnesak podnijet će i udruga U ime obitelji, koja je proteklog vikenda imala medijsku konferenciju s HURO-om i inicijativom “U djeci je budućnost”.

Postupci na sudu

Pita li se stručnjake, pokretanje postupka ukidanja odluke o izmjenama mjere na temelju njezine nezakonitosti dobar je pravni put.– Stvar je u tome da se ona ne može primijeniti retroaktivno – kaže Krešimir Planinić, odvjetnik udruge HURO. Profesor upravnog prava Marko Turudić smatra pak da Grad stečena prava korisnika nije smio dirati.

– Korisnici su pravo na pomoć stekli na temelju zaključka, koji je pravomoćni upravni akt, a u njega Grad više ne može i ne smije intervenirati – objašnjava.

Osim po pravnim metodama, roditelji odgojitelji razlikuju se i po tome kako namjeravaju komunicirati s gradskim vrhom. Dok inicijativa i HURO na sastanke s gradonačelnikom i njegovim zamjenicima ne namjeravaju ići dok je god sporna odluka na snazi, u udruzi Hrvatska mati tu mogućnost ne isključuju.

– Spremni smo na razgovor s crnim vragom ako će to pomoći. Ne vjerujemo da treba zatvoriti sva vrata za sobom – kaže Ljiljana Dragić. Najavljuje i mogućnost podnošenja kaznenih prijava, ali i novih akcija poput prosvjeda i performansa. I u tome se razlikuje od udruge HURO i inicijative, koje zasad smatraju da nemaju što raditi na ulicama.

– Sad sigurno nećemo organizirati prosvjede, bavit ćemo se pravnom bitkom. Ali ako u budućnosti bude potrebe, ići ćemo i u takve akcije – kaže Dunja Jeleč.