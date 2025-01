Dok su jedni slavili na otvorenom, drugima je želja tek topla soba

Zagrepčanka Jana u 2025. godini želi se udati, sedmogodišnjoj Klari dovoljno je što je na Trgu bana Jelačića uživo čula Gršu i s njim uglas iz prvog reda zapjevala pjesmu "Mammu mia", dok srednjoškolac Marko želi da naša rukometna reprezentacija osvoji zlato na Europskom prvenstvu. A koje su novogodišnje želje onih čija odgovornost traje 24 sata dnevno, 365 dana u godini pa ni na Staru godinu nisu bili izuzeti od svojih zadataka, provjerili smo u tradicionalnom novogodišnjem obilasku hitnih službi s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Večer je bila maglovita, temperatura se spuštala i do -3 Celzijeva stupnja, a prvo odredište bilo nam je Prihvatilište za beskućnike Crvenog križa u Velikoj Kosnici. Tamo nas je dočekao ravnatelj Petar Penava, koji je objasnio da oko 38 ljudi svakodnevno dolazi tu u potrazi za prenoćištem. S onima koji su se našli u Kosnici Tomašević je porazgovarao u "četiri oka", a mi smo ostali ispred, žaleći se na hladnoću, nesvjesni koliko je to nezahvalno sve do trenutka kada su počeli pristizati novi korisnici. Vidno promrzli, noseći sve što imaju, potrpano u nekoliko plastičnih vrećica.

– Novogodišnja noć ista mi je kao i svaka druga, a želja mi je da u novoj godini ne moram svaki dan u 9 sati ujutro izlaziti odavde i lutati gradom, već da nam se omogući i dnevni boravak – rekla nam je jedna od korisnica Prihvatilišta, dok je druga povukla gradonačelnika na stranu i zamolila ga da je povede u obilazak službi. Želja joj se ispunila pa nas je, skupa s Tatjanom Pandak, ravnateljicom Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu, koji je bio naša iduća lokacija, predvodila u obilazak njihovih prostorija. Večer im je, kako su nam rekli, prolazila uobičajeno. A doktorica Pandak gradonačelniku je priznala da je još uvijek pod utjecajem tragedije u Osnovnoj školi Prečko, u kojoj je jedno dijete izgubilo život, stoga je svima, u godini koja je pred nama, poželjela "mira, spokoja, zdravlja i što više razumijevanja".

S tim željama u mislima krenuli smo put Javne vatrogasne postrojbe. Dočekali su nas tamo zapovjednik Siniša Jembrih i njegovi kolege koji su pripremili kratku prezentaciju s presjekom intervencija koje su odradili u 2024. godini. – Godina na izmaku bila je uobičajeno loša, a najviše smo ponosni na 42 spašena života – istaknuo je Jembrih.

Što se tiče novogodišnje noći, kazao je, do 22 sata imali su tri intervencije u centru grada, a radilo se o požarima. U ponoć, rekli su nam dečki iz Savske, ako se ne nađu na terenu, obavezno nazdrave, ali umjesto šampanjcem, čajem. Pripremili su ga i nama, a u opuštenoj atmosferi i razmjenjujući interne šale s vatrogascima, Tomašević je postao domaćin pa je svim okupljenima upravo on podijelio topli napitak.

Okrijepljeni i ugrijani, prije polaska na svoju posljednju stanicu dobili smo zadatak svima poželjeti sretnu i sigurnu novu godinu, a policajcima uručiti i sitan poklon od kolega iz Savske 1. Dolaskom u Policijsku upravu u Ulici Matice hrvatske, prvo smo provjerili stanje na Trgu bana Jelačića, na kojem se, prema procjenama, okupilo više od 50 tisuća ljudi kako bi uz Miach, Josipu Lisac, Hiljsona Mandelu, Baby Lasagnu i Gršu iza sebe ostavilo Staru i dočekalo Novu godinu.

Atmosferu nam je dočarala kamera koja Trg snima iz svih kutova, snimke su se malo sporije izmjenjivale pa su policajci dobacili Tomaševiću da je "tehnika malo zastarjela", na što im je on rekao: "Ali je besplatna!" U dobrom raspoloženju otvorio se i šampanjac, a načelnik Marko Rašić nazdravio je dobroj suradnji s gradonačelnikom i suradnicima. – Nadam se da će ona tako dobra ostati i u budućnosti – napomenuo je Rašić i dodao da je njegova želja za 2025. godinu samo mir.

Konačno, pješice smo se uputili na našu posljednju stanicu, Trg bana Jelačića. Putem smo pozdravili sve službe koje su bile na dužnosti, a gradonačelnik nam je rekao što on priželjkuje u novoj godini. – Ponajprije želim vremena, za sebe i za svoje najbliže. To želim i sugrađanima. Vrijeme postaje sve oskudniji resurs. Uz to, naravno, puno zdravlja, ljubavi i radosti – rekao je. Što se tiče poslovnih želja, napomenuo je, one su mu uvijek u drugom planu.

A u prvom planu te je večeri svima koji su se našli na Jelačić-placu bilo dobro se zabaviti. Uz najavljene izvođače uslijedilo je i nekoliko iznenađenja pa su atmosferu u centru metropole zagrijali i Tajči i Kukus, koji se pridružio Baby Lasagni kako bi premijerno izveli zajedničku pjesmu.