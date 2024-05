Omiljeni klub slavi 25., a Pogon Jedinstvo 15. rođendan: Feštat će se četiri dana, donosimo detalje

Močvara slavi 25., a Pogon Jedinstvo 15. rođendan. Tom prigodom, od petka, 24. do ponedjeljka, 27. svibnja s 30 događanja aktivirat će sve prostore Jedinstva. U četiri dana izložbi, koncerata, predstava, projekcija, promocija i razgovora, radionica i slušaonica imat ćete priliku zaviriti čak i u Parainstitut Indoš, ali i saznati gdje je Krov Pidžama kućice.

Močvara će koncertno pokriti glazbenike od legendi poput Roedeliusa ili The Ex do demo bendova Supervala, a za party će biti zaduženi Funk Guru & Pytzek, kao i ekipa iz Ministarstva psihodelije. Za malo opuštenije glazbene priče tu je Šlagerstep, Cirkoramin ChilliBar i Sajam ploča i stripova.

Promoviraju se i čak četiri publikacije: 15 godina Pogona, Doberman Igora Hofbauera Hofa, strip "Pogon i predrasude" i katalog "Galerija 90-60-90 2016. - 2023.". Od umjetničko-diskurzivnih događanja izdvajaju izložbu Predraga Pavića, Paniku pod suncem – pokusnu šahtofonsku akciju Indoša i Vrvilo na kojoj se pridružuju Vilim Matula i Siniša Labrović, projekciju i razgovor Hommage energiji avangardnog kazališta: "Mekani brodovi", te izvedbu "Moja smrt i ja" Petre Najman i Cirkorame.

VEZANI ČLANCI:

Između ostalog, spremaju se i brojne radionice poput plesnog susreta s Tamarom Curić i radionice cirkuskih vještina za djecu. Osim toga, učit će se i kako popraviti vlastiti bicikl na Biciklopopravljaoni Zelene akcije, a pričat će se i o zmajarstvu uz Močvarni Laboratorij, dok će se u dvorištu Jedinstva moći naučiti i što je to neformalna živica. Sve dodatne informacija mogu se pronaći na službenim stranicama Močvare i Pogona Jedinstvo.

– Od 24. do 27. svibnja trajat će rođendanska fešta od jutra do mraka, imamo 30 događaja na 10 lokacija — od koncerata, predstava, izložbi, promocija knjiga, radionica do partyja! Izdvajamo sjajne koncerte Curses, Roedeliusa, The Ex i Superval bendove, promociju stripa o Jedinstvu i njegovim stanarima, izložbu plakata svih stanovnika bivše tvornice, film o kultnoj Kugli “Mekani brodovi”. Parainstitut Indoš otvara svoja vrata za pokusnu šahtofonsku akciju, a tu je i niz progama Cirkorame unutar i van njihovog legendarnog cirkuskog šatora, kao i brojni drugi programi – poručila je Maja Rogulj, voditeljica Močvare.

I dok će u Zagrebu rođendan biti u punom jeku, Portugal ugošćava još jednu premijeru projekta Stronger Peripheries. Things That Burn Easily Vedrane Klepice na rasporedu je 24. i 25.5. u Teatro Sá da Bandeira u Santarému.

VIDEO: Robotski psi, najmoderniji dronovi: Svjetska top antiteroristička oprema u razrušenoj bolnici