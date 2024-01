'Čuo sam psovke u tramvaju i izišao iz kabine, a on se zaletio prema meni sa šrafcigerom...'

Okretište Dubrava. Pao je mrak i rijetki putnici pristižu na ZET-ov terminal. Na stajalištu linije 230 autobusu koji vozi prema Granešinskim Novakima vrijeme je za polazak.

– Zatvorio sam vrata i krenuo kada sam začuo udarac u autobus. Pogledao sam u retrovizor i prilikom odlaska uočio da je netko dotrčao s bočne strane autobusa, što mi ne možemo vidjeti. No vidio sam da se čovjek okreće pa sam otišao. Dok sam napravio krug, na liniji je naišao i drugi autobus, no dolaskom na terminal vidio sam da me isti čovjek čeka. Čim sam otvorio vrata, počeo me vrijeđati, psovati mi sve po spisku, na što sam mu rekao da sjedne u autobus i da ćemo uskoro krenuti. Izišao sam obaviti poziv i protegnuti noge kada me zaskočio s leđa, razbio mi mobitel i izvadio nož. Srećom, kolege su priskočile pa smo ga savladali do dolaska policije – prisjeća se ZET-ov vozač napada u veljači 2020. Slučaj do danas nije riješen, a umjesto po službenoj dužnosti morao je pokrenuti privatnu tužbu.

Nokautirao kontrolorku

Trg bana Jelačića. Sat je otkucao 14 sati i tramvaj na liniji 14 stigao je na stajalište iz smjera Mihaljevca. – Čuo sam psovke i stao vidjeti što se događa. Izišao sam iz kabine, a pijanac me napao da mu nisam stao na stajalištu. Putnica ga je demantirala, ali nju je odgurnuo u staklo i onda se zaletio prema meni sa šrafcigerom od 40 centimetara. Uspio sam ga nekako svladati i obraniti se, a onda je stigla i policija – govori nam dugogodišnji vozač tramvaja. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, dodaje, počinitelj je uhvaćen i završio u zatvoru.

Glavni kolodvor, radni je dan oko 15.30 sati. Autobus zbog gužve kasni, a frustrirani putnik ulazi i pljuje na vozača uz prijetnje i psovanje. – Ili pak slučaj koji se dogodio oko 16 sati, kada je kontrola ušla u tramvaj. Putnik nije imao kartu, ali je umjesto plaćanja kazne ili barem isprike nokautirao mlađu kontrolorku i udarao je na podu – prisjeća se sindikalist Dražen Bartaković.

To je samo djelić onoga s čime se djelatnici javnog gradskog prijevoza susreću svakodnevno. Gotovo da nema vozačice i vozača s kojima smo razgovarali a da nije doživio verbalni napad, često i na tjednoj bazi. Unošenje u lice, prijetnje i naguravanje, govore nam mnogi, više i ne prijavljuju jer smatraju da ih sustav neće zaštititi. Upravi i reprezentativnim sindikatima pojedini sve manje vjeruju. Slučaj premlaćivanja vozačice u Gornjoj Bistri prošloga vikenda samo je usmjerio fokus javnosti na ono što se događa svakodnevno, kažu nam ZET-ovci.

– Situacija eskalira, napada je puno više nego što se prikazuje i ono što je najjadnije, na kraju i počinitelj i žrtva dobiju kaznu. Kolega koji je napadnut na Remizi prije nekoliko tjedana uz ozljede je dobio i kaznu od 500 eura. Kakva je to poruka? – pita se Darko Begić iz Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Zagreb. Zahtijevaju primjenu članka 315b kaznenog zakona prema kojemu se napad na osobu koja obavlja poslove u javnoj službi kažnjava zatvorom do tri godine. Također traže klasifikaciju napada na vozače kao napada na službenu osobu, za što je zapriječena kazna zatvora do pet godina.

Prema službenim podacima, u posljednjih osam godina ukupno je 64 napada na vozače i 20 napada na kontrolorsko osoblje ZET -a, iako je stvarni broj daleko veći.

– Znam da ZET nije vrhunska firma koja pruža najbolju uslugu, ali definitivno mi koji radimo nismo ti koji su krivi, a na nama se iskaljuje tko stigne. Nedavno sam vozio skupinu maloljetnika koji su počeli raditi nered po autobusu, kada sam stao i upozorio ih, počeli su me odvratno vrijeđati, da ne vjeruješ da to djeca govore. Pitam se bi li mene cipelarili kao kolegicu nekidan da nisam muškarac od 100 kila? – svjedoči vozač iz Dubrave.

Treba li netko smrtno stradati?

ZET-ovi djelatnici s kojima smo razgovarali sve se glasnije pitaju treba li netko smrtno stradati da se nešto poduzme. Priznaju da im nije ugodno dolaziti na posao na kojem si odgovoran za živote tisuća ljudi, a pritom je tvoj sve češće ugrožen. S druge strane, iz Grada najavljuju uvođenje videonadzora u sva vozila i "tipke za opasnost" kojom će se direktno uspostaviti GPS i telefonska veza s policijom. U tijeku su i pregovori s resornim ministarstvom, policijom i Gradom.

– Ako u skorije vrijeme ne bude pomaka, spremni smo na blokadu prometa u cijelom Zagrebu. Očekujemo sastanak s policijom i početak primjene obećanog – ističe Anto Jelić iz Sindikata vozača i prometnih radnika.

