Chefovska pojačanja dolaze na Fooling Around, na Strossmayerovom su neki od ovogodišnjih best buyjeva

Nastavlja se adventska bajka na terasi Oleander Hotela Esplanade. Jer, tijekom prosinca tamo će gosti moći uživati u jelima nekih od najboljih naših chefova, uz one, dakle, koji tamo već jesu. Deniju Srdoču, Stipanu Iličiću, Ani Grgić i drugima pridružit će se Bruno Vokal, chef Noela jedinog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom, Matija Bregeš iz Baltazara, Teo Fernetić i Florijana Ružić iz San Rocca te Boris Šuljić iz Boškinca. Prvi na Fooling Around by Fuliranje dolazi Bruno Vokal, već u srijedu 14. prosinca koji će pripremiti svoje štrukle, odnosno ovo tradicijsko jelo kako ih on vidi. Već sljedeći dan dolazi Matija Bregeš koji je radio u kopenhagenskom Geraniumu, De Librije u nizozemskom Zwolleu te znamenitom Azurmendiju u baskijskom Bilbau. S njim je Boškinac dobio svoju zvjezdicu. To svoje znanje pretočio je također u svoje viđenje jednog tradicionalnog jela, a to je nova sarma rolica od junetine i teletine, umak od sarme, umak od slatkog kupusa, krumpir u prahu od suhog mesa, prženi kiseli kupus, mousse od prepelice i vrganja u obliku gljivice te varijaciju cikle - panacotu od cikle s mariniranom ciklom, gelom od cikle i mariniranom ikrom pastrve. Tu su kamenice i buzara 2.0 - tartar od kamenica i jabuka, carpaccio od dagnji te pjena od buzare. Teo Fernetić i Florijana Ružić dolaze 21. prosinca a dan nakon njih Boris Šuljić.

Foto: Sandro Sklepić

U iščekivanju ovih vrhunskih gastro doživljaja vrijedi prošetati do Strossmayerova trga i Fuliranja. Nije tek kurtoazija jer tamo smo pronašli neke od apsolutnih best buyjeva ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu, pa čak i apsolutnog pobjednika, za nas barem. U intenzivnom obilasku gdje smo 'morali' probati ponešto sa svake kućice, počeli smo s Insitutom za kobasice Mate Jankovića koji je ove godine na Adventu na tri lokacije. I neka, 'kobaje by Mate' zaista su dobre, solidna vrijednost za novac, nadamo se i burgerima sljedeće godine. Jedan smo od favorita pronašli na Boogie wonderlandu by Kroštula. Poznata craft pekara nedavno je predstavila panettone s Bajaderom i možemo reći kako nas je ovaj slatki zalogaj odmah osvojio. Ne treba proći a da se to ne proba. Slobodno se posvetite i germknedli i Kronutu što je hibrid croissanta i krafne. Piletinu na razne načine kako je vidi Marko Palfi možete uvijek pronaći u The Garden Brewery na Žitnjaku. Ali, sada možete i do Fuliranja jer je i tamo Full Circle Chicken. Nudi se piletina iz OPG-a Orahovec u obliku Cheesy Chickena, Chicken parmigiana sendviča, Wingman Burgera što je prženi pileći zabatak iz azijske marinade. Ali, ne idite bez stripsa i odgovarajućih domaćih umaka, fino pikantnih koji su zaista odličan popodnevni zalogaj.

Foto: Sandro Sklepić

El Toro je već dobro poznati zagrebački brend pa slobodno zastanite i probajte Beef ili Pork Salsicha sendviče, može i malo pita breada. Jedna je od atrakcija Mario Mandarić sa svojom Porchetteriom. Osebujni Mario na svojoj kućici nudi porchetta sendvič, kao i još specijaliteta sa svinjskim mesom, no ipak tu je i 'Blejiš kao tele', što je, zapravo, teleća hrenovka. Ono što je za nas pobjednik ovogodišnjeg Adventa, odnosno best buy, svakako je Katsu ramen kod Torikayje. Jelo cijene 80 kuna dovoljno je da nahrani dvojicu muškaraca pozamašnih dimenzija kao što je ovaj autor, uz to što je i iznimno ukusno i bogato. Tu je i DanDan Mazemen i nekoliko vrsta sendviča: Pork Belly, Katsu i Tempura Shrimp, a nudi se nekoliko slatkih jela. Odmah do je Ficlek sa svojim viđenjima tradicionalnih jela, kao što je sendvič s pohanim picekom ili burger s faširancem, ali mnogi će ipak doći zbog štrudle. Iznimno bogata jabukom ili višnjom, s tijesta taman koliko treba zaista je sjajno. Ivan Pažanin također ima kućicu, Chef's Burger i tamo nudi, dakako burgere od junetine iz lokalnog uzgoja, a burgeri idu s dodacima po izboru.

Foto: Sandro Sklepić

I onda je tu Crumble by Briocherie. Malu slastičarnu iz Bakačeve predstavio je ljetos baš Mate Janković pa je zbilja bilo sjajno vidjeti ih ovdje. Probajte ručno rađeni hrskavi crumble na podlozi od vrućih jabuka preliven bogatom kremom od vanilije i ukrašeno božićnim marshmello fluffom. Ako vam se učinilo puno i bogato, svakako i jest. Zaista, da dođete pojesti samo ovaj crumble dosta vam je, zaista se radi o neobično punom slatkišu, slatkom udaru ugode na nepca, bez pretjerivanja. Purple Monkey do sada je bio asian fusion dark kitchen (riječ je o restoranima koji rade samo s dostavom) a sada ih vidimo i uživo sa svojom kućicom. Jela su doista originalna - bao buns - parena peciva punjena različitim nadjevima. Gua Bao Sai Kok Bun punjen je domaćom kobasicom koja se radi po originalnom receptu iz Laosa kao te katsu kozice s batatom i topljenim cheddarom.

Foto: Sandro Sklepić

Ovih se dana po medijima dosta vrti Picnic Mingle & Fun, dečki koji su stigli iz Zadra i u subotu skuhali pravi tradicijski specijalitet – skradinski rižot. Njihove burgere svi hvale, najviše Blackie Burger ali veliki je štos sarma s pjenicom od krumpira, što bi bila danas trendovska 'dekonstruirana' sarma. Ali, kada netko spomene obraze, onda trebate imati visoka očekivanja. I ovdje je to opravdano, sporo kuhani obrazi kod Picnica su doista vrhunski. Na Le Kolaču ćete pronaći najveći fritulu Adventa koja je punjena toplom kremom od jabuke i sladoledom od vanilije, kao i Apple pie fritulu koja je punjena, pogađate, sastojcima koji se nalaze u američkoj piti od jabuka, vaniliju i jabuke. I onda je tu na Adventu neizbježni gulaš u kruhu koji nudi Bakina kućica by Bakina tajna. Riječ je o gulašu od divljači u posudi koja je zapravo kruh.

Foto: Sandro Sklepić

Ovaj fusion nudi i neka azijska jela poput Naana (nešto poput lepinje na indijski način), tri vrste, od kojih je jedan sa šiš ćevapom od janjetine i piletine. Ili naprosto dođite po Bako Yaki što su japanske fritule punjene ušećerenim lješnjacima, s coulisom od marelice, čokoladnim preljevom, ušećerenom mrkvom i čipsom od jabuke. Santa’s House je pripremio svoje popularne beef sendviče i janjeće burgere, a uz to predstavio i salmon wok s lososom i teriyaki umakom. Što se pića tiče, Rakijarnica i Gingle Bells su već poznati kao i Gardenova piva.

Foto: Sandro Sklepić