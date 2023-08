Ceste u kritičnom stanju: Rupe zatrpavaju lopatom, probiti se ne može ni hitna, aute izvlače traktori

Zbog straha od padova i lomova boje se hodati šljunkom zatrpanim ulicama, lopatama zatrpavaju rupe kako bi automobilom izišli iz vlastitog dvorišta, a vozači koji se i zapute uzbrdo ulicom, često završavaju u obližnjem jarku te ih susjedi izvlače traktorima. Svakodnevica je to stanovnika ulica Hlašći i Jarek gornji u naselju Jarek Podsusedski, i to posljednjih godinu i pol dana, otkako su ondje započeli radovi na uvođenju kanalizacije.

Hodamo u gojzericama

Brdovite ulice u kritičnom su stanju, pune su rupa koje se povremeno, svjedoče stanovnici, zatrpavaju šljunkom, a dodatan problem u posljednje im vrijeme stvaraju i obilne padaline koje na nizbrdici stvaraju potoke, raznose šljunak, a na cestama ostavljaju kratere.

– Sve su nam raskopali i ostavili. Radnike ne viđamo mjesecima, povremeno dođe neki bager i iskrca šljunak po kojemu se bojimo hodati. Ovo je nizbrdica i ionako je sklisko, ljeti nam problem stvaraju kiše, a možete samo zamisliti kako je tek zimi kada smo osuđeni na led i snijeg – govori nam Zora Vovk, 74-godišnjakinja čija je kuća posljednja u nizu u Ulici Hlašći. Iz svog doma, dodaje, više ne izlazi bez štapova za hodanje i gojzerica.

VEZANI ČLANCI:

– Srećom pa sam u mladosti bila planinarka jer ne znam kako bih ovo sada izdržala. Svaki dan moram na terapije u grad, 15 minuta mi treba da se spustim do glavne ceste gdje kod susjede ostavljam opremu koja mi na povratku treba za uspon do kuće. Isto je i kada idem do obližnje pekarnice po kruh. Pa ne možemo tako živjeti – ljutito će ona.

Problemi muče i njezinu susjedu Branku Župančić i supruga, čija se kuća nalazi na raskrižju ulica Hlašći i Jarek Gornji, a u posljednjih su nekoliko dana svjedočili i dvjema prometnim nesrećama.

09.08.2023., Zagreb - Ulica Hlasci raskopana je vec preko godinu dana nakon uvodjenja kanalizacije i nikako da se cesta asfaltira, pa je stanovnicima otezan dolazak do njihovih kuca. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Užasna se buka stvara kada auti krenu uzbrdo, upadnu u rupu i "šlajdraju", a ne pomiču se s mjesta. Onda ih odjednom zanese i završe uz cestu u jarku iz kojeg se ne mogu iščupati pa interveniraju susjedi koji ih vuku traktorima. Bojimo se boraviti u dvorištu, samo čekamo kada će nam netko autom završiti u ogradi – ističe B. Župančić čiji je sin zbog svega nekoliko puta pokušao kontaktirati nadležne službe, no bezuspješno.

Brojni se stanovnici, kažu, iz straha da ne završe u kanalu, parkiraju u donjem dijelu ulice te po nekoliko stotina metara uzbrdo pješače, a na probleme s prolaskom razrovanim ulicama nailaze i hitne službe.

– Prije nekoliko dana 82-godišnjoj susjedinoj majci je pozlilo, zvali su hitnu koja se nije mogla uspeti ulicom. To je jednostavno strašno, u strahu smo za vlastite živote. Meni su prošli tjedan dostavili plin i dostavljač mi je rekao da ih više ne zovem jer uopće ne žele vozilima ulaziti u ovakve ulice. Zbog toga ne odvoze nam ni smeće koje plaćam 17 eura mjesečno, a moram ga nositi nizbrdo do raskrižja – žali se Zora.

09.08.2023., Zagreb - Ulica Hlasci raskopana je vec preko godinu dana nakon uvodjenja kanalizacije i nikako da se cesta asfaltira, pa je stanovnicima otezan dolazak do njihovih kuca. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Čelnici VGČ-a bez odgovora

Da bi uopće automobilom mogao izaći iz dvorišta, 76-godišnji Đuro Majcen prvo se mora namučiti.

– Nisam više mladić, a moram lopatom zatrpavati rupe svaki dan jer se ne mogu pomaknuti. Neka više završe tu kanalizaciju i konačno nam to asfaltiraju! Ovo je prestrašno – ljutito govori Majcen.

Gradnja javnih kanala, osim u ulicama Hlašći i Jarek gornji, predviđena je i u ulicama Jarek donji, Banovski put, Šešeki te Repinjak sa spojem na novosagrađeni kanal u Stubičkoj ulici, stoji u dokumentaciji koju smo pronašli na službenim stranicama Vodoopskrbe i odvodnje. Projekt je vrijedan gotovo 820.000 eura, a u srpnju 2019. ViO je ugovorio izvođenje radova na gotovo tri kilometra dugom kanalu.

VEZANI ČLANCI:

A kada će završiti radovi u Jareku Podsusedskom te kada će se asfaltirati ulice, upitali smo Grad, no odgovora nismo dobili. Ni predsjednik Vijeća gradske četvrti Podsused-Vrapče Donat Radas na naše pozive nije odgovarao, a potpredsjednik Hrvoje Dominić kazao nam je kratko kako bi problematiku "volio bolje istražiti". Bivši predsjednik VGČ-a te aktualni vijećnik Dejan Kljajić ističe kako je ponašanje nadležnih neodgovorno.

– Taj je projekt na natječaj za izvođače radova bio prijavljen još 2017. Dvije godine poslije krenulo se u realizaciju, a danas je stanje kaotično jer se podružnice zadužene za radove ne brinu o svojim sugrađanima. Neodgovorno je pustiti ljude da toliko dugo čekaju i to na temelju nekih bezveznih izgovora. Pritom nitko od predstavnika VGČ-a nije bio na terenu kako bi izvidio realnu situaciju, a trebali su to učiniti – ističe Kljajić te dodaje kako je na posljednjoj sjednici VGČ-a postavio upit u kojoj su fazi projekti, no ni on odgovore nije dobio.

GELARIJA Nesretna sudbina Wagnerove vile: Zvali su je samoborski Versailles, danas propada obrasla u drač