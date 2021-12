ANKETA: Dolac je trbuh grada, ali Trešnjevka ima 'ono nešto'. Koja vam je omiljena gradska tržnica?

Gdje dobiti najbolji domaći recept za bučnicu, štrudlu od jabuka ili sarmu? Kamo po domaća jaja, sir, grincajg i svježi komad mesa? Zna se - na plac. Petak, subota i nedjelja ujutro "udarni" su termini za posjetiti neku od 28 lokacija na kojima su gradske tržnice, a osim jutarnjeg špeceraja, poznato je i da su to najbolje lokacije za uhvatiti kakav dobar trač ili sjesti s prijateljima na kavu - ili nešto malo žešće. Može se na placu pronaći sve od namirnica za ručak do odjeće, modnih dodataka i kućnih potrepština, na placu se nerijetko popravlja i odjeća, a lokalci znaju da se na nekima od njih jedu i fantastični ćevapi. Tržnica je, ukratko, centar života svakog kvarta, a tako je to već stoljećima.

A najstarija i najveća gradska tržnica upravo je ona na Dolcu, u samom srcu Zagreba. Cijene su ondje, priznajmo, ipak malo više od nekih drugih u gradu, ali se zato ondje može pronaći nešto za baš svakoga - a ako se malo pogađate s prodavačem, možete to pronaći i po dobroj cijeni. Sagrađen je davne 1930. godine na mjestu starih zidina, o kojima danas svjedoči ulica Pod zidom. Najpoznatije kumice s placa posluju upravo s Dolca, a ondje se zato i nalazi skulptura kumice koju su sami Zagrepčani prozvali Barica. S razlogom Dolac zovu "trbuhom grada". Zatvoreni dio tržnice uglavnom čine mesari i veliki mliječni odjel gdje možete kupiti čuveni sir i vrhnje. Otvoreni dio tržnice čine prodavači voća i povrća, zasebna zgrada ribarnice, te gornji dio tržnice gdje se prodaje cvijeće. Prije Dolca, s Trga bana Jelačića, nalazi se Splavnica, koja također nudi cvjećarske proizvode.

U relativnoj blizini, ali ipak barem dvadesetak minuta vožnje u tramvaju smjestio se trešnjevački plac, mjesto kojim se tamošnji stanovnici silno ponose. Plac je rastao zajedno sa svojim stanovnicima, i ono je nešto što povezuje cijeli kvart pa je prava šteta što se od prve polovice 20. stoljeća, kad je nastao, nije pretjerano mijenjao. Živa je to i šarena tržnica na kojoj se može pronaći sve, kako se kaže, od igle do lokomotive.

– Sad je zapušten, a posljednja modernizacija koje se sjećam bila je osamdesetih godina. Bilo bi sjajno kad bi se ovaj plan obistinio – ističe Nada Šimunović, stanovnica Trešnjevke. Omiljeno je to kvartovsko okupljalište, zato je svake subote puna kupaca.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 30.03.2021., Zagreb - Bogata ponuda povrca na trznici Tresnjevka Photo: Josip Regovic/PIXSELL

Uvijek je rado posjećen i plac u blizini Kvaternikovog trga, kojem gravitiraju stanovnici Maksimira, maksimirskih naselja. Ponuda je velika i raznovrsna, raspon cijena je velik, pa najbolje u kupovini prolaze oni koji znaju tko je tko među prodavačima. Cijene su najsličnije onima na Dolcu, ponekad i više, pa ovaj plac ipak nije za one duboka džepa. Proizvodi su ovdje uglavnom domaći, a može se naći i onih makedonskih. Ali opet, tržnica je izvrsno prometno povezana, nalazi se praktički u centru grada, pa je dobro mjesto za svratiti na putu do posla ili nakon posjeta u knjižnicu, koja se također ondje nalazi. "Opremljena" je štandovima za odjeću, fast foodovima, i onima za "svaštarije".

A jedina privatna tržnica, inače, ona je u Dubravi, a svatko tko ondje živi zna da se ondje nalaze najbolji bureci u kvartu, premda daleko nisu ni ćevapi. Zbog nekoliko lokala koji su uz nju prislonjeni omiljeno je to mjesto za sjesti i popiti jednu hladnu, a poseban "šarm" daju i prodavači u kapuljačama koji, kao, nenametljivo, nude duhan ili cigarete prolaznicima. A ponuda? Otvoreni dio nudi voće i povrće po cijenama nešto jeftinijima nego u centru, a u zatvorenom dijelu nalazi se ponuda mesa, jaja, sira i tijesta. U Dubravi nema čega nema, pa je tako ondje moguće u jednom posjetu obaviti jutarnju kupovinu, obnoviti garderobu, otići na frizuru, popraviti cipele, izraditi ključeve i fotografirati se za osobnu iskaznicu. Odmah u blizini se nalazi i sjedište četvrti, pa se nakon nekoliko minuta hoda mogu obaviti i administrativni poslovi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 20.03.2020., Zagreb - Gotovo prazna trznica u zagrebackoj Dubravi zbog straha od korona virusa. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gledamo li zapad Zagreba, ne postoji jedna velika kvartovska poput one u Dubravi ili na Trešnjevci, već je svaki kvart opremljen svojom, a problem je i u tome što svakoj od njih hitno treba uređenje. Rado je posjećena tržnica Gajnice, koja čini srce tog kvarta, a često se odlazi i do onih u Španskom te u Vrapču i na Jarunu. Centralna tržnica, pak, u Novom Zagrebu jest ona u Utrini, koja također obiluje bogatom ponudom, no također vapi za obnovom. Utrina je, pak, posebna po tome što se ondje nalazi lokal koji se može pohvaliti među najboljim ćevapima s druge strane Save, pa tko god svrati u Zdravljak Šport rado će ondje sjesti na fini obrok.

Valja ipak spomenuti i Zelenu tržnicu na Žitnjaku, premda, barem nominalno, posluje na veliko. Mnogi ondje ipak rado odlazi jer su cijene daleko niže nego bilo gdje u gradu, a odlično su mjesto ako nekome treba krumpir, kupus ili paprika za mjesec dana zalihe. No, valjalo bi to učiniti što ranije ujutro, jer tamošnji trgovci dolaze već u tri ujutro, što znači da su do 9 ili 10 sati već lagano na povratku prema svojim domovima i poljima.

No, priča o tržnicama ne završava ovdje. Velik broj zagrebačkih tržnica u jako je lošem stanju, mnoge od njih s godinama su postale gradovi duhova. Ponegdje kupci moraju dobro paziti gdje hodaju da se ne bi slučajno negdje spotaknuli, drvene klupe na rubu su raspada, a u nekima zbog loše odvodnje nakon svake kiše voda bude do gležnjeva. Ovisno o godišnjem dobu, prodavači cijele dane provode u hladnoći, na suncu i žegi, na vjetrometini, a više puta najavljivane obnove gradskih tržnica nikako da se pokrenu. Branimirova tržnica još uvijek čeka na obnovu, o uređenju one u Dubravi još se ni ne razmišlja, a poput suhog zlata čeka na uređenje i tržnica na Volovčici. Natkrivanje tržnice Kvatrić također je i jedan od prioriteta koji nikako da se ostvare, a u planu je i velika rekonstrukcija Trešnjevačkog placa, kao i cijelog centra te četvrti.

Svaka od gradskih tržnica ima poseban čar za stanovnike koji u njenoj blizini žive, a koja je vama najdraža? Odgovorite nam u anketi.