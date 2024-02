Aktivistica koja se desetljećima bori za ženska prava bit će Zagrepčanka godine

Suluda situacija

Tko je dužan informirati Zagrepčane u slučaju ugroza, incidenata i opasnosti? Odgovor je - nitko!

Čija je nadležnost informiranje javnosti u slučaju ugroze poput one s curenjem benzena u odvod upitali smo Grad Zagreb, Državni inspektorat, NZJZ "Dr. Andrija Štampar", PUZ, ViO, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ravnateljstvo Civilne zaštite. Iz ViO-a i Ravnateljstva CZ-a kazali su nam da je to nadležnost Inspektorata, u DIRHU pak tvrde da su dužni javljati jedino o kontaminiranoj hrani, HZJZ koji inače obavještava o zagađenju voda veli pak kako problem koji spominjemo nije povezan s njihovim nadležnostima, iz Štampara ne izlaze na teren ako ih netko ne zove i nemaju praksu komentirati nalaze, a Gradski ured za u upravljanje u hitnim situacijama koji je nekoć izvještavao javnost u ovakvim slučajevima, to više ne čini otkako je pripojen Uredu za mjesnu samoupravu otkuda nismo dobili odgovor na pitanje što Ured sad radi i čemu služi. 'Netko je javnosti trebao reći da smrdi benzen, panika se sprečava informiranjem a ne zataškavanjem', smatra njegov bivši pročelnik Pave Kalinić. Što se zapravo dogodilo na Srebrnjaku, ne zna se ni nakon tri tjedna, a i priča je "iscurila" u medije samo zato što su se pogođeni žalili