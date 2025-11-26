Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠIRIT ĆE SE BLAGDANSKI UGOĐAJ

Advent u Zagrebačkoj županiji: 'Zimski cajti' u Svetoj Nedelji, 'Najslađi advent' u Zaprešiću...

Turistička zajednica Zagrebačke županije
VL
Autor
Večernji.hr
26.11.2025.
u 15:45

– Naš advent donosi posebnu toplinu i raznolikost koja se vidi i osjeća u svakom mjestu, a gradovi i općine široka srca dočekuju svoje građane i posjetitelje, pozivajući ih da zajedno dožive blagdanski duh koji se gradi s puno pažnje, ljubavi i predanosti – ističe direktorica županijske Turističke zajednice, Ivana Alilović.

Advent u Zagrebačkoj županiji i ove će godine ispuniti kalendar nizom programa, izvijestili su iz županijske Turističke zajednice. Blagdanski duh najprije stiže u Svetu Nedelju, gdje u petak "Zimski cajti" počinju otvaranjem klizališta i koncertom Grše, te u Samobor, u kojemu posjetitelje prvi dan adventske manifestacije očekuje, među ostalim, predstava na ledu "Čudesna bajka" u izvedbi Klizačkog kluba Medo i nastup Vesne Pisarović.

Dan kasnije blagdanski ugođaj proširit će se i Zaprešićem, gdje koncertom Matije Cveka počinje "Najslađi advent". Posjetitelje u Perivoju grofa Draškovića u Dugom Selu rasplesat će pak Minea, a prva svijeća u subotu će se upaliti i u Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu i Velikoj Gorici, gdje će se također otvoriti Božićno selo te najaviti brojni glazbeni programi koji će uslijediti u prosincu, uključujući nastupe Magazina, Ivane Kindl, Baraba i skupine The Frajle.

Advent u Krašiću počinje nedjelju, a Ivanić-Grad u blagdansko razdoblje ulazi 4. prosinca bogatim programom i radionicama u Naftalanu. Dan poslije u Jastrebarskom se otvara "Winter Jaska", koja traje do siječnja, a u Rugvici i Brckovljanima u božićnim će se sadržajima početi uživati 6. prosinca.

Pisarovina pak 18. i 19. prosinca priprema program koji će okupiti lokalne proizvođače i mještane, a na Staru godinu najmlađi će imati svoj posebni doček 2026. Usto će se u zaprešićanskom kraju 20. prosinca održati Marijagorički božićni sajam, glavni adventski događaj Brdovca, Dubravice, Marije Gorice i Pušća, usmjeren na domaće proizvode i lokalni identitet.

– Naš advent donosi posebnu toplinu i raznolikost koja se vidi i osjeća u svakom mjestu, a gradovi i općine široka srca dočekuju svoje stanovnike i posjetitelje, pozivajući ih da zajedno dožive blagdanski duh koji se gradi s puno pažnje, ljubavi i predanosti – istaknula je direktorica županijske Turističke zajednice Ivana Alilović.

Kako će izgledati najbogatiji Advent dosad: 90 koncerata, novi Stross, Orient Express, škola valcera, pub kvizovi
1/11
Ključne riječi
Turistička zajednica Zagrebačke županije Ivana Alilović advent u županiji županija advent

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja