Advent u Zagrebačkoj županiji: 'Zimski cajti' u Svetoj Nedelji, 'Najslađi advent' u Zaprešiću...

Advent u Zagrebačkoj županiji i ove će godine ispuniti kalendar nizom programa, izvijestili su iz županijske Turističke zajednice. Blagdanski duh najprije stiže u Svetu Nedelju, gdje u petak "Zimski cajti" počinju otvaranjem klizališta i koncertom Grše, te u Samobor, u kojemu posjetitelje prvi dan adventske manifestacije očekuje, među ostalim, predstava na ledu "Čudesna bajka" u izvedbi Klizačkog kluba Medo i nastup Vesne Pisarović.

Dan kasnije blagdanski ugođaj proširit će se i Zaprešićem, gdje koncertom Matije Cveka počinje "Najslađi advent". Posjetitelje u Perivoju grofa Draškovića u Dugom Selu rasplesat će pak Minea, a prva svijeća u subotu će se upaliti i u Svetom Ivanu Zelini, Vrbovcu i Velikoj Gorici, gdje će se također otvoriti Božićno selo te najaviti brojni glazbeni programi koji će uslijediti u prosincu, uključujući nastupe Magazina, Ivane Kindl, Baraba i skupine The Frajle.

Advent u Krašiću počinje nedjelju, a Ivanić-Grad u blagdansko razdoblje ulazi 4. prosinca bogatim programom i radionicama u Naftalanu. Dan poslije u Jastrebarskom se otvara "Winter Jaska", koja traje do siječnja, a u Rugvici i Brckovljanima u božićnim će se sadržajima početi uživati 6. prosinca.

Pisarovina pak 18. i 19. prosinca priprema program koji će okupiti lokalne proizvođače i mještane, a na Staru godinu najmlađi će imati svoj posebni doček 2026. Usto će se u zaprešićanskom kraju 20. prosinca održati Marijagorički božićni sajam, glavni adventski događaj Brdovca, Dubravice, Marije Gorice i Pušća, usmjeren na domaće proizvode i lokalni identitet.

– Naš advent donosi posebnu toplinu i raznolikost koja se vidi i osjeća u svakom mjestu, a gradovi i općine široka srca dočekuju svoje stanovnike i posjetitelje, pozivajući ih da zajedno dožive blagdanski duh koji se gradi s puno pažnje, ljubavi i predanosti – istaknula je direktorica županijske Turističke zajednice Ivana Alilović.