Tomislavac bez klizališta, a Zrinjevac bez kućica: Zagrepčani ostaju bez nekih omiljenih sadržaja

Osim što će broj kućica biti daleko skromniji, ovogodišnji Advent ove će godine biti i bez nekih od najomiljenijih sadržaja Zagrepčana.

Kako doznajemo iz Grada, na Zrinjevcu će biti gradski kulturni program kao i kulturni program Turističke zajednice Grada Zagreba, no bez ugostiteljskog programa. To znači da ondje neće biti kućica. A izostat će i klizalište na Trgu kralja Tomislava, jedno od omiljenih aktivnosti domaćih i stranih posjetitelja.

– Klizalište je financijski jako skupo – objašnjavaju nam u Gradu, dodavši da će kućica neće biti niti kod Hrvatskog narodnog kazališta koji će biti ukrašen kao i proteklih godina, a Adventa neće biti niti na Platou Gradec, i to zbog otežanog pristupa nakon pošlogodišnjeg potresa.

– Novost je i da će Turistička zajednica s postojećim ugostiteljima na njihovim lokacijama ih uključiti u adventski program pa će se i tamo nuditi hrana i piće – govore nam iz Grada.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević raspisao je natječaj za najam adventskih kućica koji traje do 18. listopada, a u tekstu natječaja piše i popis lokacija sva kućice, njena kvadratura kao i iznos koji treba platiti za najam. Osim toga, strogo je popisano i koliko stolova se može postaviti uz svaku kućicu i kojoj vrsti usluge je namijenjena – od one za prigodnu prodaju do one za prodaju slastica i ugostiteljskih proizvoda. Više o tome pročitajte ovdje.

