Aduti Food Truck i Baš Naš festivala: Trgana teletina koja se priprema od zore i tjestenine iz koluta sira

Ni kiše ni tmurno vrijeme nisu uspjeli zaustaviti food festivale u metropoli pa se nakon napornog radnog dana još ovaj tjedan možete opustiti uz zagrebačko more, gdje se smjestio popularni Food Truck Festival, ili pak na Bundeku uz "sunset" izdanje Baš Naš festivala. Dok se na Jarunu, u neposrednoj blizini Aquariusa, iz parkiranih kamiona šire opojni mirisi mesnih delicija i ulične hrane poput hot-dogova i burgera, na Bundeku se nude, među ostalim, talijanski specijaliteti, primjerice tjestenine miješane u velikom kolutu grana padano sira.

Talijanski ritmovi i hitovi TBF-a

Tako se na Jarunu možete počastiti i najprodavanijom delicijom, ovogodišnjim novitetom iz kamiona Dubrava Food Makersa, sočnim sendvičem Pulled veal east side, čija priprema, kažu nam supružnici Petar i Danijela Polenac, počinje od ranih jutarnjih sati.

– Glavni sastojak je trgana teletina koju kod kuće najprije kuhamo četiri i pol sata pa pečemo, a okuse nadopunjujemo pivskim umakom koji također sami radimo – govori Petar.

Sočna i mekana teletina stavlja se u grilanu liziku te se dodaju iceberg salata, crvena i žuta rajčica, ukiseljeni luk i umak od lager piva i kečapa. U sklopu tematskog tjedna na Jarunu ovoga tjedna, koji je i finalni, spremaju talijanske specijalitete, a ekipa iz Dubrave nudit će Supplì al Telefono, odnosno pržene rižine kuglice punjene mozzarellom.

Svoje parkirno mjesto ondje je i ove godine pronašao BBQ Hot Yard, gdje majstorica Maja Šipek preporučuje slavni burger Smoky Texas koji odlikuje izvana hrskava, iznutra sočna pljeskavica u brioche pecivu s dodatkom BBQ umaka, špeka, luka i cheddar sira. Cijena mu je 8,30 eura, a možete ga upotpuniti, primjerice, prženim krumpirićima s BBQ umakom nadoplatite li 3,90 eura. Osvježenje možete potražiti u Koktel baru u kojem se nude pića i na čaše i na litre, a gušta se, među ostalim, u pina coladi s rumom, kokosom i ananasom, koja se na čaše prodaje po 6,80 eura, a litra stoji sedam više.

U ponudi kamiona Pri suncu sladoled je koji sprema Nina Šarić, a kuglicu okusa breskve ili manga platit ćete dva do dva i pol eura. Atmosferu će do kraja festivala podizati, prigodno tematskom tjednu, "Vespa music by Sanremo" DJ-a Ozrena Kanceljaka i Zgroove trio, a u nedjelju će pod vodstvom mentorice Nede Parmać nastupiti dječja skupina Mikrofončići uz ženski ansambl Mikrofonke. Food Truck Festival traje do nedjelje, a može se posjetiti radnim danom od 16 sati do ponoći te vikendom od podne do jedan sat iza ponoći.

Party se očekuje i na Bundeku, kamo u petak stiže TBF, a na sjevernoj strani jezera uz nasip nude se i specijaliteti slavnih chefova, među ostalim i Melkiora Bašića. Po njegovoj se recepturi tako sprema domaća tjestenina na šest načina, a Hrvoje Bugar, Andrej Rotović i Marko Barković sve ih miješaju u velikom kolutu grana padano sira. Najprodavaniji je ondje Crispy bacon, domaća tjestenina s grana padanom, maslacem, pancetom i vlascem, stoji 8,50 eura, a kao i na svim kućicama na Baš Naš festivalu, plaćanje je isključivo kartično. Nude se i pizze, a najpopularnija među vegetarijancima, kažu, svakako je Stracciatella symphony s rajčicom, mozzarellom, rukolom, stracciatella sirom i maslinovim uljem. Za malu pizzu izdvojit ćete osam, a za veliku 13,80 eura.

Idu i Eggstreme i zdjela s okusima mora

Magdalena Dujić, Tea Turkić i Petra Jasak primamljive burgere spremaju pak po recepturi chefa Damira Tomljanovića, a najprodavaniji je Eggstreme. Odlučite li se kušati ga, uživat ćete u dvije juneće pljeskavice u hrskavom brioche pecivu u kojemu okuse nadopunjuju jaje, cheddar sir, slanina, kiseli krastavci, mladi luk, iceberg salata te pikantna sriracha majoneza. Burger stoji 10,90 eura, a nadoplatite li još malo više od tri, možete ga kombinirati s prženim ili krumpirićima od batata, no dodate li i piće, platit ćete gotovo 17 eura. U ponudi je i morski specijalitet nazvan Sea Bowl, a za 11,50 eura počastit ćete se crnim rižotom od kozica, humusa, sezonskog povrća, začinjenim limetom i uz dodatak tortilja trokuta.

Ljubitelji španjolske kuhinje mogu se zaputiti i u kućicu Tapas bar te kušati neki od osam vrsta popularnog zalogaja, svi stoje 1,70 eura, a Lorena Knežević, Aline Kovač i Ava Palčok kažu kako se nikako ne smije propustiti najpopularniji Roast beef frise. Odlikuju ga sočna pečena govedina, krem-sir, umak od senfa i frise salata, a ako ste jako gladni ili ste u društvu, u ponudi je i varijanta Tapas menu s četiri po vlastitom izboru, za što ćete izdvojiti 6,50 eura. Kao i Food Truck, Baš Naš festival možete posjetiti do nedjelje.

