Župan može biti i volonter, ali ipak ne može u Sabor

Skupština Međimurske županije donijela je odluku o određivanju plaće i drugih prava župana i zamjenika župana koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, ali i visinu naknade za rad i druga prava onih koji svoju dužnost obavljaju volonterski. Upravo je ovaj dio o volonterstvu otvorio u političkim kuloarima pitanje priprema li se to župan Matija Posavec, koji oko sebe okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike u platformu Sjever, za mandat saborskog zastupnika koji bi obnašao istovremeno uz mandat župana? Te su dvije funkcije prema važećem zakonu nespojive, bez obzira na to je li župan profesionalac ili volonter, pa nije jasno što se novom odlukom želi postići. Posavec je već dva puta osvajao saborske mandate, no stavio ih je u mirovanje. Za razliku od župana, gradonačelnici i načelnici mogu biti i zastupnici.

– Mislim da gradonačelnici imaju više posla nego župani. Preklapanje funkcija je loše jer se ne može sve te poslove raditi dobro. Ivan Penava je, na primjer, i gradonačelnik Vukovara i predsjednik stranke i saborski zastupnik. Realno, to su tri posla koji nose puno tereta. Bolje je raditi jedan posao kako treba nego tri nikako. A zašto je Matiji Posavcu važno ući u Sabor, potpuno je jasno. To je njegova osobna agenda, budući da uvjerljivo drži Međimurje, bilo bi mu dobro imati nacionalnu vidljivost koju bi dobio kao saborski zastupnik – smatra politička analitičarka Ankica Mamić.

VEZANI ČLANCI:

Plaću profesionalaca čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun. Koeficijent za župana je 5,68. Oni koji svoju dužnost obavljaju volonterski imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad koja, prema novoj odluci Skupštine Međimurske županije, iznosi 40 posto od umnoška koeficijenta za obračun plaće župana profesionalca i osnovice. Osim prava na plaću, profesionalci imaju i pravo na staž, zdravstveno i mirovinsko, naknadu troškova prijevoza, dnevnice za službena putovanja, korištenje službenog automobila i mobitela, prehranu, dok volonteri uz naknadu imaju samo pravo na pokriće materijalnih troškova.

U Međimurskoj županiji objašnjavaju da u staroj odluci iz 2015. godine nisu propisani točni postoci visine naknade za župana i zamjenika župana, pa ih je sad trebalo definirati. O tome da se županima omogući da istovremeno mogu biti i saborski zastupnici govorilo se 2012. godine. Zbog nespojivosti dužnosti šest je župana tada nakon parlamentarnih izbora moralo zamrznuti svoja mjesta u Saboru, a nakon posljednjih izbora bilo ih je sedam. Hrvatska zajednica županija tražila je 2012. da županima omogući da budu zastupnici, no uzalud. Nismo jučer uspjeli doznati sprema li se možda nova inicijativa.

VIDEO Pokloni padaju u Saboru: Bulj darovao Hrvoj-Šipek majicu, ona mu zauzvrat stavila značku