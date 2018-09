Zrakoplov promašio pistu pa sletio u ocean, putnici čudom preživjeli

Zrakoplov aviokompanije Air Niugini koji je letio s Mikronezije na otok Weno u Papui Novoj Gvineji srušio se u Tihi ocean nakon što je pilot promašio pistu na koju je trebao sletjeti.

Lokalne vlasti potvrdile su kako se zrakoplov srušio u vodu u petak oko 9.30 sati po lokalnom vremenu, a u njemu se u trenutku pada nalazilo 47 osoba. Bilo je 36 putnika i 11 članova posade, no svi su čudom preživjeli nakon što su lokalni stanovnici pojurili čamcima prema avionu kako bi ih spasili.

Svi su iz trupa zrakoplova uspjeli izaći te su stojeći na krilima čekali pomoć.

Voditelj zračne luke Chuuk, na koju je zrakoplov trebao sletjeti, Jimmy Emilio ispričao je lokalnim medijima kako je pilot promašio pistu za oko 160 metara te je završio u oceanu, piše Daily Mail.

