Luda vožnja zrakoplovom: Iz Berlina do Berlina za 80 minuta, a u zračnoj luci novi šok

Veselo je u petak bilo na letu zrakoplova EasyJeta koji je poletio iz Berlina za švicarski Zurich no tamo nikada nije stigao.

Let U25877 prvo je kasnio više od sat i pol vremena. Zrakoplov s gotovo 200 putnika trebao je poletjeti u 21.20 sati s berlinskog aerodroma Tagel za Zurich no zbog problema na pisti, dogodilo se to tek u 23 sata.

Kada su napokon poletjeli, pilot je obavijestio putnike da će stići u Zurich kako su planirali, piše Bild. Nakon što su već preletjeli dobar dio Njemačke, pilot se ponovno oglasio no ne s dobrim vijestima.

Putnicima je kazao kako ih u švicarskoj zračnoj luci ipak ne očekuju pa se moraju vratiti u Berlin. Naime, u švicarskoj zračnoj luci zabranjena su noćna slijetanja, a posada nije dobro shvatila kontrolu leta pa se zrakoplov okrenuo za Berlin. Međutim, ne na aerodrom s kojega su poletjeli jer se taj već zatvorio pa su sletjeli u zračnu luku Berlin-Schönefeld i to 80 minuta nakon što su poletjeli.

Kada su putnici napokon izašli iz aviona, u zračnoj luci dočekao ih je novi šok. Bilo je samo pet taksija za 186 putnika. Možemo samo zamišljati koliko im je trebalo da svi oni stignu svojim kućama.

>> Pogledajte je li ovo najsmotaniji pljačkaš svih vremena