Znate li koje su boje taksiji u Njemačkoj? Neuobičajena je, ali ne bez razloga

Taksi vozila u mnogim su zemljama žute, crvene ili plave boje, ponegdje uopće nema propisa, a u Njemačkoj su bež. Izvorno su svi bili crne boje, no to se promijenilo 1971. godine. Naime, tadašnji savezni ministar prometa Georg Leber (SPD) naredio je promjenu zbog nekoliko razloga.

Nakon petogodišnjeg prijelaznog razdoblja, sva crna taksi vozila trebala su biti zamijenjena vozilima boje svijetle slonovače (Ral 1015), što se u konačnici i dogodilo, navodi Revija HAK.

Jedan od razloga koji je stajao iza te odluke je urednost. Naime, manja prljavština i sitne mrlje ne vide se tako brzo na bež boji, kao što se vide na crnoj, pa vozilo izgleda čišće.

Također, u crnim taksijima bilo je poprilično vruće prije ugradnje klima-uređaja u automobile. Uz to, boja svijetle slonovače, za razliku od crne, nije bila korištena za osobne automobile.

