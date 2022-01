Znanstvenici o ukidanju COVID potvrda: Još nije vrijeme za ublažavanje mjera

COVID potvrde da ili ne? Nastaviti ili odbaciti? Odluka Velike Britanije o prestanku važenja mjera, pa tako i COVID potvrda te najava Izraela da bi mogao učiniti isto zbog zaraznosti omikrona, nanovo je potaknula raspravu o važenju COVID potvrda nekoliko dana prije očekivane predaje potpisa koje je za referendum s takvim pitanjem prikupio Most. Zato smo za mišljenje upitali nekoliko naših stručnjaka.

Srića: Vrhunac za 2-3 tjedna

Imunolog Zlatko Trobonjača smatra kako COVID potvrde gube smisao u omikron-valu zbog činjenice da se mnoge cijepljene, pa čak i docijepljene osobe mogu inficirati i prenositi infekciju.

– Omikron-infekcija, po svemu sudeći, najčešće ne izaziva težu bolest i povećanje smrtnosti u imunokompetentnih, naročito mlađih ljudi. Po toj logici postavlja se pitanje od koga se treba štititi i kome je ta zaštita potrebna. Kao treću činjenicu važnu za razmišljanje trebamo uzeti procijepljenost i docijepljenost populacije jer znamo da su (do)cijepljene osobe relativno dobro zaštićene od težih oblika bolesti. Postotak (do)cijepljenih daleko je manji od zemalja koje razmišljaju o ukidanju COVID potvrda i protuepidemijskih mjera uopće – kaže dr. Trobonjača govoreći kako stoga, uvijek treba imati na umu da među nama ima starijih i kronično bolesnih ljudi, ljudi koji su na imunosupresivnoj ili kemoterapiji.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 16.11.2021., Sibenik - Prvi je dan obvezne primjene covid potvrda koje dokazuju da je netko cijepljen, da je prebolio covid-19 ili je negativan i od danas postaju obvezne za ulaz u javne i drzavne ustanove. Provjera djelatnika zupanijske uprave i cekanje ispred Fine. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Ti ljudi nalaze se mahom u bolnicama ili domovima umirovljenika i mogu i s omikronom razviti težu bolest. U populaciji 60+ imamo samo 76,65% procijepljenih. Svjestan sam činjenice da (do)cijepljene osobe prenose omikron, no s druge strane njihova infekcija traje kraće i manje su infektivni u odnosu na necijepljene osobe. Mi COVID potvrdama ne možemo spriječiti unos omikrona u institucije, ali možemo ga smanjiti sigurno. Stoga, glavna varijabla u procjeni potrebe za COVID potvrdama u omikron-epidemiji ostaju zdravstvene posljedice među starijima i bolesnima u institucijama gdje se oni nalaze, pa ako se te posljedice ne mogu spriječiti, barem se mogu smanjiti koliko je moguće. U općoj populaciji, s epidemijom ovako visokog intenziteta, mislim da COVID potvrde nemaju nikakvog smisla – kaže naš sugovornik.

Prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu smatra kako nije upitno da jednog dana trebamo ukinuti COVID potvrde i mjere općenito.

– Pitanje je – jesu li se stekli uvjeti za to? Smisao COVID potvrda i mjera je da usporavaju virusno širenje i smrtnost. A virusno širenje pokušavamo usporiti da izbjegnemo vršna opterećenja bolničkog sustava. Ako se virus i dalje širi unatoč mjerama, a to je trenutačno slučaj, to znači da su mjere nedostatne, a ne da su nepotrebne. Ukidati mjere u ovom trenutku je nalik na odluku da se kod broda koji tone prestane ispumpavati voda jer posadu bole ruke na pumpama. Ostanimo još čas pri metafori i zamislimo si da su pumpe nedovoljne, a brod i dalje tone. Tada će kapetan pozvati posadu u čamce za spašavanje. Koju alternativu predlažu predlagatelji ukidanja COVID potvrda? Koje čamce za spašavanje nude kao alternative kad se potvrde ukinu? – kaže prof. Čičin-Šain.

>> VIDEO Novo istraživanje: Preboljeli više zaštićeni od delta varijante od cijepljenih

Pulmolog dr. Saša Srića smatra da će dugoročno ukidanje COVID potvrda biti realna mogućnost, ali ne trenutačno dok je ovoliki broj zaraženih i kada idemo u susret vrhuncu u sljedeća dva do tri tjedna.

– Dođe li do smirivanja i pada novozaraženih, onda definitivno možemo razmotriti opciju ukidanja COVID potvrda. Treba i dalje inzistirati na nošenju maski, a posebno apeliram na one koji zloupotrebljavaju COVID potvrde, necijepljene, ali i sve druge da budu korektni i odgovorni prema drugima ako već nisu prema sebi. Treba nositi maske, a s respiratornim simptomima ne izlaziti van i u kafiće da zadržimo koliko-toliko bolju ionako epidemiološki tešku situaciju. Imamo premalo cijepljenih pa još ne zadovoljavamo kriterije za ukidanje. Procijepljenost je još mala, morala bi doseći znatno višu razinu jer konkretno KBC Zagreb puni odjele iako s blažom kliničkom slikom – rekao je dr. Srića.

Smanjuju statističku šansu

Da su COVID potvrde još uvijek korisne, smatra prof. dr. sc. Nenad Ban s ETH-a u Zürichu, zbog toga što se kriteriji pod kojima se koriste uvijek mogu podesiti trenutačnoj epidemiološkoj situaciji.

– Na primjer ako se uvidi da cijepljenje pruža zaštitu samo 4-6 mjeseci, može se skratiti trajanje COVID potvrda. Međutim, sasvim je očito da su te potvrde manje korisne nego što je bio slučaj prije nego što se raširio omikron-soj. Umjesto da pružaju visoku razinu zaštite, potvrde će samo djelomično smanjiti statističku šansu da će se virus prenijeti. Zbog toga je potrebno naglasiti da s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju, čak i u situacijama gdje se koriste COVID potvrde, postoji šansa da će se sudionici zaraziti i zato se dodatno preporučuje nošenje maski. Mislim da će se korisnost COVID potvrda kontinuirano razmatrati i da će ubuduće biti sve manje potrebne – mišljenja je prof. Ban.