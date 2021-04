Znanstvenici na udaru govora mržnje: 'Cilj je zastrašiti nas i ukloniti iz javnih rasprava, ali to nas neće ušutkati'

Znanstvenici koji godinu dana daju nemali doprinos borbi protiv pandemije izloženi su nerijetko neprimjerenim napadima, govoru mržnje, pozivu na linč preko društvenih mreža na kojima ljudi lako gube osjećaj za mjeru. Iako smo kao društvo u brojnim drugim slučajevima osudili govor mržnje ta osuda je izostala u njihovu slučaju, osobito nakon prosinačkog apela 26 znanstvenika i liječnika za oštrijim mjerama. Legitimno je civilizirano polemizirati, no neprihvatljivo je huškati, prijetiti i klevetati ljude. U jeku pandemije štetu čine i kvaziznanstveni stavovi raznih aktera, među kojima ima i političara, jer stvaraju nepovjerenje u institucije, znanost i liječnike. Jedan od najcitiranijih znanstvenika u svijetu, Igor Rudan i član Znanstvenog savjeta Vlade ističe da vodeći hrvatski znanstvenici više od godinu dana stručno, pravovremeno i u dobroj vjeri informiraju hrvatsku javnost o svim novim znanstvenim spoznajama o pandemiji COVID-19, jer uspješan odgovor svake države u velikoj mjeri ovisi o zdravstvenoj prosvijećenosti građana.

- Nažalost, pritom na društvenim mrežama traju neprestani napadi, kao i javno huškanje na mnoge od nas. Izmišljaju nam se nepostojeće uloge i motivi, naše se izjave vade iz konteksta, a naše djelovanje prikazuje kao štetno, uz brojne uvrede i klevete, pa čak i zastrašivanja i prijetnje. Iako su se i o meni osobno na društvenim mrežama širile brojne dezinformacije, posebno su zabrinjavajući bili primjeri javnog huškanja na moje kolege, poput pisanja poslodavcima tražeći sankcije zbog njihova djelovanja. Takve teško razumljive napade već su iskusili Petra Klepac, Andreja Ambriović Ristov i Ozren Polašek. Doznao sam i za ozbiljne prijetnje upućene prof. dr. Igoru Štagljaru, koje je on prijavio vrhu vlasti u Hrvatskoj, i nadležnim tijelima, ali i kanadskom veleposlaniku u Hrvatskoj. Česta su i javna ismijavanja kompetencija vodećih hrvatskih znanstvenika u inozemstvu poput Nenada Bana, Ivana Đikića, Borisa Lenharda, Luke Čičin Šaina, zatim liječnika Branka Kolarića i Saše Sriće, kao i mene osobno. Uz to, pozivalo se ugostitelje da znanstvenicima u svojim restoranima poslužuju zagađene obroke i pića, a na ulaznim vratima svojih objekata izvjese njihove slike, kako bi ih se lakše prepoznalo. Broj kleveta o meni osobno, ali i svima nama, na društvenim mrežama broji se u stotinama. Znanstvenu zajednicu zabrinjava što se u Hrvatskoj dopušta ovakvo postupanje prema skupini koja ima najviše znanstvenih spoznaja o pandemiji, te ih redovito dijeli s hrvatskom javnošću, smatrajući to svojom dužnošću – ističe Rudan.

Osobito je zabrinjavajuće što je iskusila Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković i članica Znanstvenog savjeta Vlade i to nakon što je u veljači, među ostalim, izjavila da su na sjednici zaključili da se ne ide u jače mjere s jedinom razlikom što su otvorili škole i dodala: "Iskreno, ja sam protiv otvaranja škola jer je englesko iskustvo pokazalo da su škole pogotovo sada nakon što nam je ušao britanski soj, izvor zaraze''.

- Kako nisam korisnik Facebooka od službe za medije Instituta Ruđer Bošković dobila sam obavijest o huškačkim napisima i uvredljivom tonu jednog poduzetnika o meni, potaknute mojim izjavama u emisiji RTL Direkt 10. veljače 2021. Rezultat toga je da je ravnatelj Instituta Ruđer Bošković zatrpan s više stotina e-mail poruka od njegovih pratitelja. Osim toga bila sam i jedna od petero članova Znanstvenog savjeta Vlade koji smo potpisali tzv. Apel 26, čije slike je trebalo staviti na ugostiteljske objekte - navodi Ambriović Ristov.

Fotografije nje, Rudana, Petre Klepac, Nenada Bana, Branka Kolarića nisu osvanule na ugostiteljskim objektima jer je linč nedopustiv, a sporna objava o njoj je nakon nekog vremena maknuta s interneta. Nije sporno da netko ne dijeli mišljenje znanstvenika, ali sporno je kad se prijeđe mjera, ocrnjuje osoba, njezin stručni kredibilitet i huška ljude da ne stanu samo na lajkanju, nego pišu protiv nje njezinom ravnatelju, u kabinet ministra obrazovanja i pravobraniteljici za djecu. I naš svjetski priznati znanstvenik Nenad Ban ističe da je sasvim očito da su mnogi članovi vladinog Znanstvenog savjeta bili pod pritiskom preko društvenih mreža.

- Imao sam prilike vidjeti komentare poput onoga što je poslala kolegica Ambriović Ristov, a čuo sam za još mnogo takvih slučajeva. U nekoliko prilika sam od kolega dobio poruke sa kopijama izjava na Facebooku koje bi se mogle okarakterizirati kao neprimjerni komentari o meni ili o mojoj stručnosti, međutim sam to nisam primijetio jer iako imam FB račun nisam aktivan na društvenim mrežama – kaže Ban.

Petra Klepac, docentica na London School of Hygiene and Tropical Medicine, gdje se bavi matematičkim modeliranjem zaraznih bolesti i članica vladinog Savjeta, također nije na Facebooku, te je za ružne postove doznala od prijatelja.

- Prijatelji i poznanici javljali su mi da se počinju brinuti za moju sigurnost na osnovu postova određenih pojedinaca. Koliko znam, ti postovi su proslijeđeni nadležnim tijelima zajedno sa postovima protiv drugih znanstvenika (tada se prvenstveno radilo o napadima na kolegicu Ambriović Ristov i kolegu Polašeka – kaže Klepac.

Luka Čičin-Šain, virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu i sam je nakon iznošenja u javnost znanstvenih spoznaja o koronavirusu doživio, neugodnosti, vrijeđanja, pa i poneku prijetnju.

- To me ne ostavlja ravnodušnim, ali me nije ni prisililo da šutim – kaže Čičin- Šain. Kao i drugi njegovi kolege uvijek smireno, argumentirano za hrvatsku javnost iznosi znanstvene spoznaje o koronavirusu, kretanju pandemije i potpuno je neshvatljivo da je on zbog toga bio izložen primitivnim napadima i uvredama pojedinaca.

Jedan od, također, naših vodećih znanstvenika u inozemstvu, Ivan Đikić, ističe da je neosporno da su članovi Znanstvenog savjeta Vlade ali i drugi znanstvenici iz inozemstva i Hrvatske koji su svojim aktivnim i volonterskim radom doprinijeli točnom informiranju javnosti o bolesti COVID-19 izloženi brojnim uvredama na rodnoj, spolnoj, nacionalnoj i osobnoj razini, te napadima i direktnim prijetnjama prema članovima njihovih obitelji i na radnim mjestima.

- I osobno sam doživio takve napade i mogu posvjedočiti koliko neugodnosti takvi napadi mogu učiniti u našim radnim sredinama, ali i miru obiteljskog života. Svi ti znanstvenici su javno angažirani iz osjećaja odgovornosti i želje pomoći hrvatskim građanima svojim stručnim znanjem. Među uvredama koje sam uspio pročitati na društvenim mrežama i komentarima na internetu pročitao sam: izdajnici, ubojice naše djece, uništavači Hrvatske, plaćenici Amerike, treba ih fizički prognati i zabraniti ulazak u Hrvatsku, pederi, fašisti, crveni kmeri, komunisti, ekstremisti, prljavi Srbi, propalice. To nema nikakve veze sa znanošću i pojedinim znanstvenicima, to je klasični primjer govora mržnje i uvreda čiji je cilj ušutkati i ukloniti te osobe iz javnih rasprava – ističe Đikić.

On smatra da je, nažalost, takav govor mržnje protiv znanstvenika toleriran od odgovornih u RH. Osobno je, dodaje, pisao g. Frki Petešiću i premijeru krajem studenog, kada je s članovima Znanstvenog savjeta bio izvrgnut intenzivnim napadima i uvredama, da se prestane s toleriranjem napada na znanstvenike u javnom prostoru. Nažalost, kaže, do danas nije dobio nikakav odgovor.

- S druge pak strane pojedinci, ali i agresivne lobističke grupe koje stoje iza tih napada su javno poznate već duže vrijeme i nastavljaju s napadima, dok nadležne službe vrlo rijetko reagiraju. Pitanje je za premijera Plenkovića i Vladu RH do kada će tolerirati ovakav govor laži i mržnje prema znanstvenicima koji Vladi pomažu svojim savjetima? Apel razuma nam govori da ovakav krug mržnje i huškanja može dovesti do tragičnijih i ozbiljnijih posljedica koje trebamo svi zajedno zaustaviti – govori Đikić.

Epidemiolog Branko Kolarić i član vladinog Savjeta ne stigne puno pratiti društvene mreže, no kaže da je s češćim pojavljivanjem u javnosti dobio i puno podrške.

- Naravno, bilo je i neukusnih poruka i kritika. Ovim potonjima se uglavnom bave ljudi koji nemaju mogućnosti koristiti svoje potencijale na konstruktivan i vrijedan način, a, očito, imaju višak vremena. Kada bih bilo koju prijetnju doživio ozbiljnom prijavio bih je nadležnim tijelima jer smo kao članovi Savjeta upoznati s tom mogućnošću – govori Kolarić.

Još jedan od naših poznatih znanstvenika u inozemstvu, Igor Štagljar, doživio je preko društvenih mreža napade, ali i prijetnje zbog svojih izjava tijekom pandemije.

- Napadi na mene putem društvenih mreža, tzv. “cyber bullying”, započeli su u svibnju prošle godine, kada mi je osoba iz kruga hrvatskih poduzetnika, koja se nije slagala s mojim viđenjem pandemije slala i po nekoliko uznemirujućih poruka dnevno. Ti napadi događali bi se obično nakon gostovanja na nekoj od naših televizija ili objave kolumne u Večernjem listu. Očigledan cilj te neželjene komunikacije bio je da me se ušutka i zastraši, što mi se činilo smiješnim jer za to nije bilo nikakvih osnova. U porukama mi je davano do znanja da će mom poslodavcu, Sveučilištu u Torontu, biti prijavljeno da sam u Hrvatskoj “obmanjivao javnost glede našeg lijeka protiv podvrste karcinoma pluća nemalih stanica”. Takva prijetnja je posebno besmislena jer moj je laboratorij tu studiju publicirao lani u vodećem znanstvenom časopisu Nature Chemical Biology, te su stvoreni svi preduvjeti za kliničke studije. Nadalje, ista osoba početkom ove godine objavila je na svom Facebook profilu filmove i slike iz emisije „Nedjeljom u 2“, u kojoj sam gostovao u listopadu lani. Tamo me bez ikakve činjenične osnove javno i neistinito optužila da znanstvene stavove o pandemiji zagovaram radi toga što od uvođenja strogih mjera u Hrvatskoj imam osobni financijski interes i „ogromnu korist“. Te tvrdnje je temeljila na zlonamjerno „izrezanim“ video materijalima iz emisije „Nedjeljom u 2“, iako su moje izjave u toj emisiji potvrđivale suprotno - da nikada nisam ostvario nikakav prihod od istraživanja ili javnog istupanja o pandemiji. Zbog iznošenja tih neistina moja je odvjetnica Vanja Jurić uputila pismo tom poduzetniku, te je nakon toga prestao iznositi poruke s elementima klevete, uznemiravanja i prijetnji. Ali, kulminaciju prijetnji doživio sam sam prije nekoliko tjedana, nakon što su mediji u Hrvatskoj objavili vijest o otkriću i razvoju našeg inovativnog COVID-19 serološkog testa pod nazivom SATiN. Tada su protiv mene iz istih izvora ponovno osvanule zlonamjerne optužbe da profitiram od pandemije i da mi zapravo paše da se ovakvo stanje pandemije što duže održi. Te optužbe su ponovo bile neosnovane, jer su o našem otkriću, objavljenom u uglednom časopisu Nature Communications, izvijestili svi važniji kanadski mediji i najvažnija kanadska TV postaja CBC, koja je naš znanstveni uspjeh označila kao svoj “highlight” tjedna u vijestima “The National”. Ubrzo nakon toga je jedna osoba, od ranije poznata MUP-u RH, na Facebook zidu jednog od članova Znanstvenog Savjeta Vlade napisala da će se sa mnom fizički obračunati. Zbog toga sam bio primoran kontaktirati ministra Božinovića, a isti dopis poslao sam i premijeru Plenkoviću, šefu njegova kabineta Frki Petešiću, predsjedniku Milanoviću, kao i kanadskom veleposlaniku u Hrvatskoj, njegovoj ekscelenciji Alanu Bowmanu, koji se jako neugodno iznenadio zbog takvih izljeva mržnje usmjerenih protiv mene – navodi Štagljar, dodajući da je protiv dotične osobe podignuta tužba, a tako će postupiti i u slučaju svake nove prijetnje.

- Na kraju bih želio napomenuti da sam baš jako neugodno iznenađen količinom mržnje koja se prosipa Hrvatskom protiv naših znanstvenika koji su pozitivno kritični te žele ukazati na moguće probleme koje nosi pandemija. Ovakav razvoj događaja pripisujem kontinuiranom govoru mržnje na društvenim mrežama koje još od svibnja lani sustavno provode neki epidemiološki laici iz poduzetničkih krugova, ali im se u tome pridružuju, nažalost, i neki od članova znanstvenog savjeta Vlade RH. Spomenuti napadi više nemaju nikakve veze sa znanošću, već su otvorili sasvim druge teme. To su agresija, iznošenje laži i manipulacija, kao i društveno opasno ponašanje koji su nepotrebno polarizirali hrvatsku javnost u pandemiji – ističe Štagljar i dodaje da se ovaj problem treba što prije riješiti što je moguće samo ako se tome Vlada RH odlučno usprotivi.

Valja istaći i da su pored naših znanstvenika tijekom pandemije nedopustivim napadima, prijetnjama i uvredama bili izloženi i članovi Nacionalnog stožera. Postavlja se pitanje čime su motivirani napadi na znanstvenike? Sociolog Dragan Bagić sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta na naš upit uzvraća:

- Jedna skupina ljudi vodi kulturni rat, organizira okupljanja oko nekih osoba koje imaju veliki broj pratitelja i sve agresivnije istupaju u borbi za svoju viziju borbe protiv pandemije. No, u tome se prešla granica, jedno je ne slagati se s nekim, a drugo je organizirati hajku na osobe i skupine s kojima se ne slažete, tražiti da se protiv njih piše njihovim poslodavcima i drugim institucijama. U javnosti treba osvijestiti da postoje akteri u društvu koji vode kulturne ratove i djeluju organizirano kako bi dezauvirali osobe ili skupinu s kojom se na slažu i kroz kvaziargumente nametnuli javnosti svoj stav. Kada se organizira hajka na osobe i udara na njihov stručni kredibilitet demotivira se ljude da iznose svoja mišljenja, tjera ih se iz javnog prostora jer će na kraju pomisliti 'što meni sve ovo treba'. Takav vid pritisaka i neprimjerenih napada nije argumentirana javna rasprava već je usmjeren protiv slobode javnog govora i ne događa nam se prvi put – zaključuje Bagić.

Što policija poduzima i što je poduzimala protiv neprimjernih napada na društvenim mrežama na znanstvenike? Iz MUP-a navode da policija radi svoj posao i u ovom slučaju kao i svakom drugom kad ima saznanja o mogućem počinjenom kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti, te poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja. Zbog tajnosti policijskih izvida nisu u mogućnosti iznositi detalje vezane uz dosadašnje postupanje, a kako ne bi u konačnici utjecali na rezultate istraživanja. Očito je, dakle, iz odgovora MUP-a da policija prati stanje na društvenim mrežama...

- Posljednjih nešto više od godinu dana živimo u dugotrajnoj krizi i borbi protiv pandemije u kojoj smo svi morali dati doprinos kroz odricanje od stvari koje su nam inače uobičajene. Reduciranje društvenog života i izravnog kontakta s drugima kakvog ga znamo iz vremena prije pandemije, zasigurno su stvari koje su ostavile najviše traga na svima nama. On-line komunikacija ima svoje prednosti povezivanja s drugima bez obzira na mjesto i vrijeme, ali ne može nadoknaditi fizički kontakt. Upravo odsustvo te komponente kod pojedinaca ponekad izaziva ponašanje kojem vjerojatno ne bi pribjegli u izravnom kontaktu s drugima. Sloboda govora je jedna od blagodati života u demokratskom društvu, ali moramo znati granice. Ukoliko pojedinac koristeći slobodu govoru izaziva uznemirenost u vidu narušenog osjećaja sigurnosti kod druge osobe, onda već govorimo o zlouporabi te iste slobode govora koja je prešla u neku drugu, njoj suprotnu domenu, jasan je komentar i ministra Davora Božinovića i šefa Nacionalnog stožera.

