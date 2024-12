FOTO Znali su orobiti i po 5 kladionica u jednom danu, mete su im bili i taksisti, a ukradeno su trošili na drogu, kocku...

Njih su trojica. Dvojica su hrvatski državljani i svaki ima 23 godine. Jedan je državljanin Sjeverne Makedonije i 25 mu je godina. Zajedno ih zagrebačka policija sumnjiči za ukupno 30 razbojništava koje su počinili na području Zagreba. Mete su im bile uglavnom sportske kladionice i taksisti, među njima i strani radnici, a razbojništva su počinili od listopada do 5. prosinca kada su uhićeni.

Istražujući ta razbojstva, zagrebačka policija utvrdila je da bi trojica mladića unajmljenim ili posuđenim automobilom došli do kladionice koju su namjeravali orobiti. Uglavnom su bili u paru, a kada bi izašli iz automobila, maskirani medicinskim maskama i prijeteći plastičnim pištoljima upali bi u kladionicu i zatražili novac. Znali su orobiti i po pet kladionica u jednom danu, nakon čega bi zastali nekoliko dana prije no što bi ponovo krenuli u razbojničke prepade. Analizirajući način počinjenih razbojstva, policija je dokučila kako počinitelji rade te što bi im mogle biti sljedeće mete pa su ih uhitili 5. prosinca u 15.20 nakon što su orobili automat klub na Srednjacima. Bila su dvojica, pokušali su pobjeći, no nisu stigli daleko jer ih je policajci sustigli te kako kažu u policiji, svladali i uhitili uz minimalna uporabu sredstva prisile.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su osim sportskih kladionica orobili i 10 taksista. Radili su to tako da bi naručili vožnju, a kada bi vozač došao na traženu lokaciju, ušli bi u vozilo nakon čega bi vozaču zaprijetili pištoljem, nožem ili gumenom palicom. Tražili bi i oteli mu novac. Od 10 orobljenih taksista, sedmorica si bili strani državljani koji rade u Hrvatskoj.

Ukupna šteta je 48.880 eura, a novac su trošili na kockanje, drogu, kupovinu osobnih vozila i druge osobne potrebe. Dvojica osumnjičenika će nakon kriminalističkog istraživanja biti dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu dok je treći, 23-godišnjak za sada nedostupan i za njim se traga.

