Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine, sudu se požalio da mu USKOK nije popisao svu imovinu!?

Ova optužnica nije propisno sastavljena, jer u njoj nisu navedeni podaci o kažnjavanju, ni sva imovina optuženika, čime se nije išlo u njegovu korist. Postoje osnove za obustavu postupka. Dio je to doista neuobičajene argumentacije kojom se služio Zlatko Babić, HDZ-ov gradonačelnik Kutine, kada je pokušao osporiti optužnicu koju je USKOK podigao protiv njega te njegovih suoptuženika Davora Kljakića (HSLS), Dražena Kindermana i Darka Kosukea. Tereti ih se za podmićivanje zastupnika, trgovanje utjecajem, djela protiv biračkih prava... Optuženici su tražili i da se neki dokazi iz spisa izdvoje kao nezakoniti, no optužno vijeće im je taj zahtjev u rujnu odbilo, pa se sada čeka što će o žalbama Babića i ostalih odlučiti Visoki kazneni sud (VKS).

No sada je poznato kako je optužno vijeće obrazložilo svoj stav da su dokazi koje je USKOK prikupio zakoniti, a posebno zanimljivo što su poručili Babiću vezano za njegove navode jest da USKOK u optužnici nije naveo što on sve ima od – imovine. Čime je postao vjerojatno prvi optuženik koji se zbog toga žalio sudu. Za početak, sud smatra da te tehničke formalnosti ne dovode u pitanje ni pravičnost postupka ni valjanost optužnice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Uzgred rečeno, sasvim je nejasno, zbog čega bi izostanak dodatnih podataka o imovinskim prilikama okrivljenika odnosno to što ih USKOK nije naveo utjecalo na pravičnost postupka. USKOK je u odnosu na Zlatka Babića naveo da ima plaću od 15.500 kuna te da je vlasnik kuće na adresi prebivališta. Ako je USKOK propustio navesti ili utvrditi da Zlatko Babić ima još neku imovinu osim ove navedene, a koji propust USKOK-a apostrofira obrana prvookrivljenog Babića, tada je ovom vijeću sasvim nejasno zbog čega se taj propust USKOK-a ima tretirati kao postupanje na štetu okrivljenika. U slučaju da u ovom predmetu optužnica bude potvrđena i predmet upućen u raspravu, na kojoj moguće u konačnici bude donesena osuđujuća presuda, tada bi se visina troška postupka koju bi u obvezi bio nadoknaditi okrivljenik određivala u skladu s duljinom i složenošću postupka te imovinskim prilikama okrivljenika. To onda znači da bi se dodatnim navodima o još nekoj imovini okrivljenika, a kako to sugerira obrana prvookrivljenika Babića da je potrebno učiniti, u slučaju osuđujuće presude ustvari išlo na štetu, a ne u korist okrivljenika jer bi tada iznos paušalne svote bio veći. Iz navedenog se stoga jedino može zaključiti da je USKOK u tom dijelu, ako je doista u imovinskim prilikama nešto propustio navesti, zapravo išao u korist Zlatka Babića, a ne na njegovu štetu – pojasnio je sud.

Inače, već standardno kada su optužnice s VIP optuženicima u pitanju, Babićeva obrana tvrdila je da optužnicu zastupa neovlašteni tužitelj, što je argument koji nije uvažen. A zanimljivo je i što su tražili da se izdvoji kao nezakonit dokaz. Tvrdili su da su nezakonit dokaz razni zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća Kutine, ali i predizborni koalicijski sporazum o zajedničkom nastupanju na izborima za gradonačelnika i dogradonačelnika Kutine te na izborima za Gradsko vijeće Kutine u svibnju 2017, izvješće Gradskog vijeća Kutina o raznim imenovanjima, odluka o izboru Kljakića za predsjednika Gradskog vijeća... Obrane su nabrojale tako 96 dokaza koji su po njima bili sporni i nezakoniti i to zato što ih je pribavio državni odvjetnik. Tvrdili su i da USKOK, koji je provodio istragu, "ne zadovoljava kriterije nepristranosti i neovisnosti druge zakonom ovlaštene osobe", čime se, smatra, krši Ustav i međunarodnim pravom zajamčene konvencije. No sud je taj zahtjev obrana odbacio navevši da je istraga provedena u skladu sa ZKP-om, prema kojem je DORH, odnosno USKOK taj koji provodi istragu i prikuplja dokaze, pa je i državni odvjetnik postupio u skladu sa zakonom propisanim ovlastima.

POVEZANI ČLANCI:

Obrani sada preostaje da vidi što će odlučiti VKS. Ako VKS potvrdi odluku optužnog vijeća, optužnica, podignuta u prosincu lani, možda bi mogla biti potvrđena početkom iduće godine. USKOK Babića i ostale tereti za podmićivanje zastupnika i trgovanje utjecajem, a priča se zakotrljala nakon javnih istupa Adrijane Cvrtile, direktorice kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina. Ona je javno ispričala kako su Babić i Kljakić radili pritisak na nju da bi se u Eko Moslavini zaposlili pojedini članovi stranke i rodbina vijećnika. Zviždačica je tada ispričala i da se od nje tražilo da se nekim djelatnicima povećaju plaće, a oni su zauzvrat trebali osigurati glas tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna. Nakon javnih istupa ona je dobila otkaz zbog čega je pokrenula sudske postupke. Babić i ostali bili su uhićeni, a Babić je jedno vrijeme proveo u Remetincu. No ostao je gradonačelnik unatoč uhićenju, pritvaranju, istrazi i sada optužnici. Izašao je iz HDZ-a kad je protiv njega pokrenuta istraga, no ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, opet je u toj stranci.

Prema optužnici, Babić je to za što se tereti radio od studenog 2019. do travnja 2020. a u inkriminirano vrijeme Kljakić je bio predsjednik Gradskog vijeća Kutine, a Dražen Kinderman nezavisni vijećnik. USKOK Babića tereti da je u zamjenu za Kindermanovu podršku proračunu obećao da će mu zaposliti sina u Eko Moslavini. Kousek je bio oporbeni vijećnik, a njemu je obećao povećanje plaće. Njih su dvojica glasali kako je Babić tražio nakon čega su Babić i Kljakić tražili od Adrijane Cvrtile da realizira ono što su oni obećali dvojcu koji je glasao onako kako su tražili. Babić se teretio i da je od Kljakića tražio da naloži A. Cvrtili da u Eko Moslavini zaposli oca osobe s kojom je politički povezan. Osim toga, Babić i Kljakić terete se i da su od A. Cvrtile tražili i da pojedinim osobama, čije su zapošljavanje tražili, neosnovano poveća i koeficijente za plaću ili ih pak prebaci na druga radna mjesta iako za tim nije bilo potrebe.