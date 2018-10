Željko Komšić: Tužit ćemo Hrvatsku!

Novi član Predsjedništva BiH Željko Komšić dao je intervju za HRT. Komšić je pobijedio Dragana Čovića kao predstavnik iz reda hrvatskog naroda.

Između ostalog, Komšić je poručio kako će tužiti Hrvatsku.

"Imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer je dva puta prekršila kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most - preko BH mora", rekao je Komšić.

Podsjetimo, Željko Komšić pobijedio je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH, osvojivši 45.000 glasova više od glavnog konkurenta Dragana Čovića, pokazuju u ponedjeljak podaci izbornog povjerenstva nakon 80 posto prebrojanih listića.

